Número de vítimas mortais nos terramotos na Venezuela elevado para 6.438

Os últimos números foram divulgados na segunda-feira pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez.

O também irmão da Presidente interina Delcy Rodríguez indicou que 86.358 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Disse ainda que foram inspecionadas 59.109 habitações, das quais 34.680 foram consideradas habitáveis, 13.733 com restrições e 10.696 de "alto risco".

Já foram também removidas 528.222 toneladas de escombros.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

O Banco Mundial estimou em 19,6 mil milhões de dólares a destruição material casada pelos terramotos.