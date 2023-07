Número histórico em Espanha. Mais de 2,47 milhões votaram por correio

A legislação espanhola permite que todos os recenseados em território do país possam votar por correio., segundo a empresa.

O facto de estas eleições se realizarem em época de férias catapultou o número de pedidos de voto por correio.

Para as eleições gerais antecipadas de domingo são chamados a votar 37.469.142 de eleitores, aos quais é confiada a escolha de 350 deputados e 208 senadores.

Face à quantidade de pedidos, a empresa pública Correios acautelou um contingente de 21 mil profissionais. E os horários das estações de correio foram expandidos até às 22h00.

Para votar desta forma, um eleitor espanhol deve fazer um pedido prévio, na internet ou numa estação de Correios. A documentação é-lhe entregue em mãos. A entrega do voto tem de ser feita obrigatoriamente numa estação da empresa pelo próprio eleitor, cuja identidade é confirmada por um funcionário.

O prazo para votar por correspondência chegou ao fim às 14h00 de sexta-feira.

Durante a campanha eleitoral,, força de direita que encabeçou a generalidade das sondagens,

Alberto Núñez Feijóo garantiu mesmo que pagaria as horas extraordinárias dos carteiros, caso se tornasse presidente do governo, logo no primeiro Conselho de Ministros.





As palavras de Feijóo, que chegou a presidir à administração dos Correios, valeram-lhe críticas de partidos, sindicatos e da direção dos Correios. O líder do PP foi acusado de enveredar por uma estratégia "trumpista". Uma referência ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que alega ter sido vítima de fraude na eleição que ditou a vitória de Joe Biden.





O ex-presidente do governo regional da Galiza diria posteriormente que não quisera acenar com a suspeita de uma tentativa de fraude ou manipulação de votos, mas aos riscos de um "congestionamento" na distribuição.