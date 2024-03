"Número maior do que nunca". Casos de mutilação genital feminina estão a aumentar, alerta a UNICEF

O relatório “Mutilação Genital Feminina: Uma preocupação global ” baseia-se numa avaliação atualizada dos dados e relata, lê-se no documento publicado esta sexta-feira pela UNICEF., disse Claudia Coppa, principal autora do estudo.O número de mulheres e raparigas que sobreviveram à ablação do clítoris, à excisão (remoção total ou parcial do clítoris e dos pequenos lábios) ou à infibulação (excisão e sutura do orifício vaginal para o estreitar) está agora estimado em mais de 230 milhões. Este número representa. Segue-se a Ásia, com mais de 80 milhões de casos, e o Médio Oriente, com seis milhões., acrescenta o relatório.

Estas mutilações são dolorosas, muitas vezes fatais, e têm também consequências psicológicas e físicas a longo prazo, como problemas de fertilidade, complicações durante o parto, nados-mortos e dores durante as relações sexuais.





Por outro lado, na Somália 99 por cento das mulheres entre os 15 e os 49 anos foram submetidas a mutilação genital, 95 por cento na Guiné, 90 por cento no Djibuti e 89 por cento no Mali., salientou a chefe da UNICEF, Catherine Russell, num comunicado.

"Temos de redobrar os nossos esforços para pôr termo a esta prática nociva".

Contudo, o estudo da UNICEF revelaEm muitos países, como é explicado pela agência das Nações Unidas, as comunidades estão a avançar no sentido de parar com a prática da mutilação genital feminina, embora se preveja que este processo demore décadas.

Abolição da MGF pode demorar décadas

Mesmo que as perceções estejam a mudar,, explicou ainda Claudia Coppa.Nos países onde persiste esta prática,. Em algumas sociedades,Há, também por isso, alguma dificuldade por parte das mães das meninas em se oporem a tal prática. Estas “lembram-se da dor", mas, insistiu a especialista, fazendo um paralelo mais geral com as expectativas da sociedade em relação às mulheres.

"As mulheres sabem muito bem que, se não se conformarem com estas expectativas, há repercussões, castigos".

Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com a qual a comunidade internacional se comprometeu foi a eliminação de práticas prejudiciais como a mutilação genital feminina até 2030., vinca a UNICEF.