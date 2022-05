Nunca houve tanta fome no Mundo

No ano passado, perto de 200 milhões de pessoas estavam a precisar de assistência urgente por falta de comida. A estimativa está inscrita no relatório da Rede Global contra as Crises Alimentares, foi divulgado esta manhã. Um cenário cuja probabilidade é de agravamento no futuro próximo, devido, por exemplo, às consequências globais da guerra na Ucrânia.