Nuno Amaral relata o que vê na fronteira com a Colômbia

Foto: Epa-Hector Pereira

O jornalista da Antena 1, Nuno Amaral, está à espera do que vai acontecer junto à fronteira da Colômbia e Venezuela.



No último mês todos os dias abundaram os relatos de um país com a população em fuga para deixar para trás a fome, falta de medicamentos e de liberdade.



No dia em que se espera a entrada de ajuda humanitária contentores com comida, medicamentos e roupa o governo de Nicolas Maduro mandou encerrar a fronteira com a Colômbia, todos os postos fronteiriços com a nomeadamente as três pontes que permitem a ligação entre os dois países.



Os militares de Maduro reforçaram o bloqueio com contentores, Guaidó promete reabrir as fronteiras.



A agência Reuters diz em última hora que tropas fiéis a Nicolás Maduro lançaram gás lacrimogéneo para dispersar a multidão ali concentrada.