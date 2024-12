Nuno Júdice e Micheliny Verunschk vencem prémio de literatura Oceanos

O prémio, organizado anualmente no Brasil, distingue obras escritas em língua portuguesa, publicadas em qualquer país do mundo.

Nuno Júdice, que morreu em Lisboa, aos 74 anos, em março, dizia que o mais relevante na sua poesia é a imagem, a possibilidade de ver e dar a ver, "o que fica nas palavras daquilo que se viveu".

Último livro de poemas publicado em vida, "Uma colheita de silêncios", fala do mundo em volta, multiplicando referências históricas, de arte e literatura, para abordar esses "silêncios" vindos da passagem do tempo, e que são tudo ou quase tudo.

Na cerimónia, Manuel da Costa Pinto, curador do Oceanos para o Brasil, homenageou o autor português lembrando que "Nuno Júdice via a finitude com melancolia, mas, para o poeta, a poesia podia transcender esse limite, como deixou eternizado nesses versos".

"Porém, o melhor é esconder a mão e não fazer contas pelos dedos: há equações que nunca se resolvem, e talvez seja melhor não as aprender, apenas para sentir, no que é finito, o sabor do infinito", acrescentou Costa Pinto, citando parte do poema "Meditação num fim de ano", escrito pelo vencedor da categoria poesia pelo júri final do Oceanos.

Poeta, ficcionista, tradutor e dramaturgo, Nuno Júdice deixou uma obra literária com perto de 80 títulos, que se estendem ao conto, ao romance e ao ensaio.

Brasileira e a literatura como farol

Já a romancista brasileira, Micheliny Verunschk, presente no anúncio dos vencedores desta edição do Oceanos, afirmou que a distinção é individual, mas também "um prémio da língua portuguesa".

"Dessa língua que é tão bela, tão pungente, tão forte. E, num mundo em ruínas como o nosso, a gente ter a arte, a palavra, a literatura como guia é, talvez, penso, não sei, um farol para uma reconstrução ou de um novo mundo ou um apocalipse que nos seja educativo", completou.

O livro "Caminhando com os mortos" retrata um crime que choca os moradores de uma pequena cidade no interior do Brasil. Uma mulher é queimada viva, num ritual motivado por razões religiosas, a fim de purificar a vítima e endireitá-la para o "caminho do bem".

Concurso multifacetado

Na edição deste ano, concorreram 2.619 livros de autores residentes em 28 países, sendo esse total divido em 1.204 obras de poesia, 836 romances, 389 contos, 156 crónicas e 34 dramaturgias.

Participaram escritores de Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Espanha, Guiné-Bissau, Índia, Itália, Moçambique, Palestina, Portugal, São Tomé e Príncipe e Uruguai.

Os autores distinguidos vão receber um prémio monetário total de 300 mil reais (47,1 mil euros), a dividir por cada um dos vencedores.

O Oceanos é realizado por via da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Brasil, e conta com o patrocínio do Banco Itaú e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa, com o apoio do Itaú Cultural, do Ministério da Cultura e do Turismo de Moçambique, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e o apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).