O acidental e inesperado marketing de Nicolás Maduro à Nike

É o assunto do momento da política internacional e, inesperadamente, é também o grande destaque no mundo da moda.





A imagem, que tem acompanhado as notícias sobre o caso, tornou-se rapidamente viral e dominou as redes sociais. A procura pelo conjunto vestido por Maduro disparou e as pesquisas pelo termo “Nike Tech Fleece” registaram um aumento superior a 800% a nível global, segundo dados do Google Trends.





O fato de treino não surge como uma novidade, mas quase como uma reinvenção de um visual já amplamente popular, sobretudo no universo do streetwear, para quem o conjunto é um “essencial” da estética urbana.





O streetwear nasceu, de entre outros estilos, das subculturas do hip-hop e é frequentemente associado a artistas desse género musical, bem como do trap. A Nike reforçou essa ligação ao colaborar recentemente com a marca de roupa do rapper britânico Central Cee, numa edição especial do Nike Tech Fleece.





Num vídeo partilhado na rede social X pela página Web Culture, em janeiro do ano passado, Central Cee afirmou considerar-se uma das maiores influências da popularidade do modelo da Nike:





“Eu sou humilde, claro. Mas, ao mesmo tempo, gosto de pensar que fui eu quem pôs muita gente a usar o Nike Tech. Dá para ver a influência: até nos Estados Unidos as pessoas ‘rockam’ os Techs como se fossem como nós”.

Se Central Cee é a maior influência dos jovens no visual é discutível, mas ao que tudo indica há alguém ainda mais influente na procura pelo modelo: Nicolás Maduro.

O impacto do “Maduro Fit” fez esgotar o conjunto nos Estados Unidos da América em quase todos os tamanhos. Em Portugal, o preço do fato de treino ronda os 219,98 euros.



No mundo futebolístico, o modelo da Nike é também popular. No dia seguinte à detenção de Maduro, o clube espanhol RCD Mallorca publicou um vídeo no Instagram que mostra os jogadores a entrar no estádio vestidos com o conjunto que parece fazer parte do vestuário oficial da equipa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RCD Mallorca (@rcdmallorcaoficial)



Nos últimos dias, ressurgiram também fotografias de Cristiano Ronaldo a usar o “Maduro Fit”.



E, como acontece com tudo o que se torna viral, o fenómeno não escapou à lógica dos memes. Nicolás Maduro tornou-se alvo de inúmeras montagens e piadas nas redes sociais, com o seu nome a consolidar-se como um símbolo da moda global. As declarações geraram alguma controvérsia nas redes sociais entre consumidores britânicos e norte-americanos, que discutiram a origem e a apropriação cultural do estilo.

Ninguém esperava que quem mais lucrasse com a detenção do presidente venezuelano fosse a marca Nike. No passado dia 3 de janeiro, Donald Trump divulgou as primeiras imagens da detenção de Nicolás Maduro em Caracas. Na fotografia partilhada nas redes sociais, o ex-líder venezuelano surge de olhos vendados, algemado e com um conjunto desportivo cinzento da Nike, a bordo de um navio da Marinha dos EUA.