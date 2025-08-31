O bambu fez Macau e nem na modernidade o metal se vai impor

A Yoyo Leong pertence um império. E para perceber isso, basta percorrer o terreno da empresária no centro da Taipa, onde está localizada a Wiyu, negócio de instalação de andaimes que herdou do pai.

Assume-se como a única mulher na gestão de uma empresa do género, e não é difícil acreditar: Yoyo circula entre armazéns, andaimes de metal encavalitados pelo caminho, um mundo com homens a orbitar em torno desta empresária.

"Onde estão os de bambu?", pergunta a um funcionário. O homem segue ao nosso lado, aponta para onde gigantescas mantas de lona protegem as canas da chuva, do sol. A exposição pode limitar o tempo de vida da planta.

"No início, não estava habituada a ir para a obra. Tive de ultrapassar muitos obstáculos, a sujidade, o trabalho duro, uma ida à casa de banho, o peso dos sapatos e capacete de segurança", lembra.

Foi em Zhuhai, do outro lado da fronteira, que o pai se lançou no negócio dos andaimes de metal. O bambu veio mais tarde, no arranque do século, quando se mudaram para Macau. Desses primeiros tempos, Yoyo recorda o ato de amarração.

"É necessário ter técnica para amarrar o bambu, pois se não estiver bem apertado, fica solto e isso afeta toda a estrutura do andaime. A técnica é muito importante e é necessário usar os pés também", explica.

Numa das extremidades do terreno, está o escritório da Wuyi, numa estrutura pré-fabricada. A fachada não denuncia o interior: está lá a tradicional mesa de servir chá, um tanque com carpas - símbolo de sorte e fortuna na cultura chinesa -, uma figueira-dos-pagodes a atravessar o teto até ao exterior e até o modelo de um foguetão decorado com a bandeira chinesa e com mais de dois metros.

Nas paredes, fotografias do pai de Yoyo ao lado de antigos líderes do Governo local. Também imagens que testemunham alguns projetos da empresa, como o Centro de Ciência de Macau, o hotel-casino MGM e, mais recentemente, o resort integrado Londoner, da concessionária de jogo Sands China. As intervenções da empresa nestas três obras foram realizadas com andaimes de metal.

Apesar disso, diz Yoyo Leong, metal e bambu são usados em igual proporção em Macau. As seis torres residenciais que a Wuyi está agora a trabalhar na Zona A, onde vai nascer habitação pública, crescem em paralelo com andaimes de bambu.

O debate sobre esta antiga técnica de construção voltou à ordem do dia desde que as autoridades da vizinha Hong Kong anunciaram, em março, que vão "promover uma adoção mais ampla de andaimes metálicos em obras públicas". Alegaram questões de segurança, com a ocorrência de 23 mortes a envolver andaimes de bambu desde 2018.

Em Macau, quatro pessoas morreram em acidentes de trabalho graves com andaimes de bambu desde 2018, de acordo com dados facultados em abril pela Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais ao Jornal Tribuna de Macau, "sendo a causa dos acidentes principalmente a queda humana".

Mas para já, não há planos de baixar as canas na cidade, onde a montagem de andaimes com este material está inscrita desde 2017 no inventário do património intangível cultural local. Numa resposta à Lusa, as autoridades dizem estar atentas ao desenvolvimento do setor, "tendo uma atitude aberta" perante a utilização dos de metal.

Sobre esta nova diretriz em Hong Kong, o arquiteto Nuno Soares, a trabalhar há mais de duas décadas no território, avalia que, "aparentemente, é uma medida de evolução tecnológica e ao nível da segurança na construção", embora "muito ditada pelo interesse económico das grandes empresas construtoras" daquela região chinesa.

Já no caso de Macau, nota o português, a obrigatoriedade do metal pode ter impacto socioeconómico na região: "Estamos a falar de uma economia em que temos muitas empresas que são pequenas e médias. A construção civil tem centenas de empresas e se nós tornarmos obrigatório o uso de andaimes de metal, estamos a transformar este tipo de economia."

Ainda sobre os andaimes de metal, refere o arquiteto, estes podem ser "mais resistentes, mas também mais pesados e dispendiosos", além de "exigirem maquinaria especializada e empresas de grande porte".

Mas a segurança é também elemento categórico da alternativa bambu, um material flexível, que cresce rápido, abunda na região e é barato. Em períodos de ventos fortes ou tempestades tropicais, explica Nuno Soares, "a estrutura de bambu é mais leve e tem mais redundância, ou seja, está ligada à estrutura dos edifícios em mais pontos, verga mais rápido do que parte".

Além disso, numa cidade com uma malha urbana densa como Macau, com ruas estreitas, o andaime de metal vai ocupar uma base maior, podendo dificultar a circulação, ao passo que os de bambu "têm um `footprint` muito pequeno, aumentando à medida que se sobe em altura".

Apesar de as hastes desta opção serem reutilizáveis, Yoyo Leong admite que as barras de metal têm maior esperança de vida, além de serem resistentes ao fogo e exigirem menos conhecimento técnico na montagem.

E nesta discussão, claro, cabe ainda o futuro dos artesãos locais, que dificilmente encontrarão uma nova geração disposta a trepar o xadrez de bambu. "Como todos os trabalhos muito físicos, tem menos adesão da nova geração, mas há também uma oportunidade, porque, novamente, tem um valor económico que ainda é significativo", realça Soares.

O bambu, diz ainda, não é só passado. E em Macau há que continuar a valorizar esta técnica local, ao invés de "importar só outras tradições".

"Esta técnica vernacular, esta técnica de desenrascar e de construir rapidamente está intrinsecamente ligada à construção em Macau e é regulada. O bambu fez Macau", afirma.