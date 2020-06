O bisneto de Franco que quer ser rei de França e se enfurece com as manifestações nos EUA

Mas o vídeo mostra outra coisa: a estátua encontra-se rodeada de uma massa compacta de manifestantes e um deles, empoleirado nela, apoia-se na mão do último rei francês. A certa altura, a mão cede, com tal surpresa para o manifestante que ele próprio cai com o fragmento da estátua.

Embora possa ser considerado um anacronismo que o rei decapitado em França se tenha mantido de pé em Louisville, e embora estátuas igualmente obsoletas tenham com frequência sido derrubadas em momentos de convulsão revolucionária, o vídeo mostra outra coisa: não um acto de demolição, mas um acidente.



Mas o duque e candidato ao título de Luís XX de França não esteve com meias medidas e, num tweet iracundo, apresentou-se como herdeiro do rei decapitado, reclamando que as autoridades da cidade norte-americana restaurassem a estátua danificada. O tweet tem, em todo o caso, o atrativo de apresentar o momento da danificação acidental.



As the heir of #LouisXVI, and attached to the defense of his memory, I do hope that the damage will be repaired and that the statue will be restored. I already thank the Authorities for the measures they will take for that. #Louisville #Louisvilleprotests #Kentucky https://t.co/UHzUrCuSnD