O caso do macaco Punch. Porque é que as mães abandonam as crias?





Sem a orientação materna para o ajudar a integrar-se, Punch agarrou-se ao brinquedo em busca de conforto. Foi filmado várias vezes a ser arrastado e perseguido por macacos-japoneses mais velhos dentro do recinto.





No entanto, apenas alguns dias depois, novas imagens mostraram Punch a ser novamente alvo de ataques – desta vez a ser arrastado agressivamente em círculos por um macaco muito maior, antes de correr para se esconder atrás de uma pedra, abraçando o seu brinquedo.



“No caso de Punch, a sua mãe era de primeira viagem, o que indica inexperiência”, explicou a especialista.

“As crias de macaco-japonês agarram-se imediatamente ao corpo da mãe após o nascimento para desenvolver força muscular. Também obtêm uma sensação de segurança ao agarrarem-se a algo. No entanto, como o Punch tinha sido abandonado, não tinha nada a que se agarrar”, esclareceu o tratador Kosuke Shikano.

No entanto, Behie afirmou que, sem a mãe, “Punch pode não desenvolver as respostas de submissão apropriadas para demonstrar que se submete à dominância, o que poderá ter implicações contínuas na forma como se integra no grupo na fase adulta”.



“Esta história sobre o Punch destaca os impactos da perda de habitat, das alterações climáticas, do bem-estar animal nos jardins zoológicos e do poder das redes sociais para ligar as pessoas aos animais”, frisou Carla Litchfield.