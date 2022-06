O comboio-hospital

Neste país em guerra, os cuidados médicos têm sido um verdadeiro desafio. Ao fim de quatro meses de conflito, nos hospitais que ainda funcionam, as condições não são as melhores.



A insegurança no terreno levou a organização Médicos Sem Fronteiras a criar um hospital móvel, sobre carris. É um comboio que vai recolhendo, ao longo das principais cidades ucranianas, feridos de guerra e pessoas com doenças graves.