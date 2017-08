O eclipse tapou o Sol mas Trump foi a estrela

RTP 22 Ago, 2017, 14:44 | Mundo

Apesar da insistência por parte dos especialistas da NASA para todos observarem o eclipse com as devidas precauções, o magnata norte-americano olhou para o sol sem os óculos protetores.



Esta atitude por parte de Donald Trump valeu-lhe inúmeras críticas nas redes sociais.



O jornal americano New York Daily colocou, na primeira página, uma imagem de Trump a olhar para o eclipse e uma manchete enorme a dizer: “Not too bright!” (não muito brilhante). Esta frase sugere que a atitude de Donald Trump não foi “muito brilhante”.

Tonight, Trump’s addressing the nation. Everyone should keep their eclipse glasses to protect eyes from the giant, orange ball of gas. — Chelsea Handler (@chelseahandler) 21 de agosto de 2017

Someone shouts "don't look" as Pres. Trump looks up without eclipse glasses on as solar eclipse passes over D.C. https://t.co/5ft70fm30R pic.twitter.com/0lAkuzF9RZ — ABC News (@ABC) 21 de agosto de 2017

Live Video of Donald Trump Post Eclipse pic.twitter.com/zxavycPYS8 — Jackie Carbajal (@jackiecarbajal) 21 de agosto de 2017

A comediante Chelsea Handler escreveu uma pedir às pessoas que, na noite em que Trump se dirigisse à nação, continuassem com os óculos recomendados para prevenir qualquer dano ocular que "a bola de gás laranja e gigante" pudesse provocar.Já o canal ABC News fez referência ao momento em que o Presidente norte-americano olhou para o eclipse. Ao ver esta reação, um membro do seugritou para o magnata não olhar para cima.Por sua vez, uma cidadã norte-americana publicou umque mostra “a situação” em que ficou Donald Trump depois de olhar diretamente para o eclipse.São apenas alguns apontamentos dos vários publicados nas redes sociais sobre mais este momento brilhante de Donald Trump.