O fim da eternidade

Germano Almeida - Analista de Política Internacional16 Abr, 2019, 10:59 / atualizado em 16 Abr, 2019, 11:03 | Mundo

“No silêncio uma catedral



Um templo em mim

Onde eu possa ser imortal



Mas vai existir



Eu sei vai ter que existir



Vai existir nosso lugar”

O Grande Teste

Este não é o tempo das catedrais. Na sociedade do consumo imediato em que vivemos, com reação em tempo real, a intemporalidade de um monumento como Notre-Dame fascinava-nos – porque nos oferecia, precisamente, o que os dias que correm nos roubam: tempo e controlo.O Grande Incêndio de 15 de abril de 2019 teve um rescaldo um pouco menos trágico do que chegámos a temer: em tempo de Quaresma, e em semana de Páscoa, o monumento religioso mais visitado de França ardeu sem ter havido qualquer vítima mortal ou feridos a registar.A estrutura da catedral salvou-se. As principais obras de arte foram preservadas. A coroa do rei Luís IX, conservada na Notre-Dame desde 1806, resistiu, assim como as vestes e alguns cálices. O Sacrário e o Tesouro (com várias relíquias de enorme valor simbólico e religioso) também terão sido salvos.As primeiras peritagens apontam para que cerca de 60% da Catedral tenha sido destruído pelas chamas – balanço obviamente trágico, mas que ao mesmo tempo mantém a esperança viva de vermos, se calhar ainda em nosso tempo de vida, uma nova versão da Notre-Dame pronta a estrear, algures no futuro.Mas nem o que o esforço e mérito dos bombeiros conseguiu salvar evita o peso simbólico do que ocorreu no final do dia 15 de abril na capital francesa.A destruição parcial de Notre-Dame foi vista e chorada em tempo real em todo o mundo. Foi o maior choque de eras que jávivemos nas nossas vidas: o tempo durável das catedrais derretia à nossa frente, na voragem imediata do livestream.A Catedral de Notre-Dame demorou 200 anos a construir e somava 850 anos de existência. Simbolizava uma escala sobrehumana, de um tempo longo e durável. Mas vimo-la a desfazer-se, entre chamas e jatos de água, ali mesmo, nas nossas casas, nos nossos empregos, nos nossos smarthpones. No drama do “tempo real”.é velozmente destruidor - e até destrói a ilusão protetora que tínhamos de que as catedrais eram eternas.Em poucas horas assistimos a uma espécie de fim da eternidade.Os momentos, amplamente documentados em direto, da queda do pináculo que simbolizava o auge da Catedral, vergado pelas chamas, seguido um quarto de hora depois pelo colapso de todo o telhado e da destruição da Nave Central, fizeram-nos lembrar, por analogia, o acontecimento-choque, que julgávamos irrepetível, do 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque.Sem a carga assustadora do terrorismo, é certo, mas com um peso simbólico igualmente penalizador – o da decadência europeia.Para mais, com o lado entre cómico e trágico de vermos o atual Presidente dos EUA a mandar, via twitter, palpites tecnicamente errados sobre o modo como os bombeiros deviam atacar o fogo.Em período tão conturbado da vida política e social da Europa em geral, e da França em particular, o Grande Incêndio da Notre-Dame surge como um terrível símbolo da incapacidade de assegurar o essencial.Conseguirá a Europa, a Europa da Cultura e das Luzes, da História e da Razão, a mesma Europa que Steiner identificou numa “Ideia” comum, proteger-se do “fogo” dos populismos?Salvar-se-á o projeto europeu, que teve na eleição presidencial de Macron o último sinal positivo de esperança entre tantos alertas e recuos nos últimos anos, do “incêndio” de contestação propagada pelo Brexit e pelo crescimento de partidos nacionalistas?Depois do 9/11, a sociedade norte-americana foi capaz de sarar feridas e reagiu à destruição com uma capacidade regeneradora simplesmente impressionante.Hoje, em Nova Iorque, no lugar que eram das Torres Gémeas e durante anos foi de um “Ground Zero”, emerge um Novo World Trade Center, com edifícios modernos, prósperos e uma torre futurista – para lá de um museu e um memorial sóbrio às vítimas do 9/11. “Não podíamos deixar aquele espaço em ruínas. Ruínas não é connosco”, atalhou Erika Doss, historiadora norte-americana.Terão os franceses, neste tempo de divisão maniqueísta entre “coletes amarelos” e Macron a simbolizar a “elite dominante”, a mesma capacidade de união e renascimento?Apenas dez dias antes do desastre, no passado dia 5 de abril, a BBC Travel emitiu uma reportagem tristemente profética, na qual se avisava para a "urgência" de se restaurar a Catedral de Notre-Dame, perante a erosão da poluição, das chuvas ácidas e do envelhecimento da estrutura.Nessa peça apontava-se um prazo de "dez anos" como provável para "o colapso completo" do monumento, caso nada se fizesse e previa-se um plano de restauro que exigiria "custos massivos".Sim, é sempre possível reconstruir. A capacidade de reconstrução será o Grande teste à resiliência que os franceses terão por esta altura.O “15 de abril de 2019” será recordado na capital francesa como o grande momento de abalo. Uma metáfora dramaticamente real, depois de meses de contestação que puseram, literalmente, Paris a arder.Entre o “fim da eternidade” que a destruição da principal Catedral significa e os focos de esperança do que se conseguiu evitar e preservar,Até pode ser que tenhamos “sempre Paris”. Mas já não teremos sempre Notre-Dame.