O mercado de sobrevivência que cresce em Gaza em tempos de guerra

A economia da Faixa de Gaza foi totalmente destruída pelo total bloqueio aéreo, terrestre e marítimo imposto por Israel ao enclave palestiniano, em resposta ao ataque liderado pelo grupo islamita Hamas a 7 de outubro, e pelos ataques aéreos e terrestres perpetrados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF), que destruíram e arrasaram mercados, fábricas, terras agrícolas e infraestruturas, dando lugar a uma economia de guerra, caracterizada pela oferta restrita e pela procura desesperada.



O choque para a economia de Gaza é um dos maiores da história recente, de acordo com um relatório do Banco Mundial, da União Europeia e da ONU, publicado no final de janeiro. O Produto Interno Bruto (PIB) do enclave palestiniano caiu 86 por cento no último trimestre de 2023, durante os três primeiros meses de conflito.