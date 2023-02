O mistério da bola de metal que deu à costa no Japão

A esfera que deu à costa na praia do Oceano Pacífico tem 1,5 metros de diâmetro e os primeiros receios prenderam-se com o facto de poder ser uma mina terrestre. No entanto, as autoridades de Hamamatsu já garantiram que não vai explodir, depois de utilizada tecnologia raio-x para examinar o objeto.



Apesar dessa garantia, nem as próprias autoridades sabem do que se trata. No seu interior, a esfera é oca e já se percebeu que não está relacionado com atividades de espionagem da China ou da Coreia do Norte.



Devido às amarras de metal encontradas na esfera, a explicação pode ser bem mais simples: trata-se de uma boia de amarração que se desprendeu e acabou por flutuar até à costa japonesa.



A esfera tem cor laranja, parecendo que tem marcas de ferrugem. A bola foi descoberta por uma mulher que fazia exercício perto da praia. Depois de dado o alerta da presença do objeto na praia, as autoridades chamaram especialistas em minas. Apesar de se saber que não é explosivo, continuam as investigações para tentar perceber o que é.



Fotografias retiradas no local foram enviadas para as forças de Defesa do Japão.



Em declarações às televisões japonesas, um homem explicou que não percebe a comoção que a esfera está a gerar, explicando que a bola “está na praia há coisa de um mês. Tentei movê-la mas nunca se moveu”.



Sem saber o que é o objeto mistério, a especulação começou a adensar-se com muitos a falarem em extraterrestres, outros compararam a esfera a uma das bolas de cristal da série de animação Dragon Ball. Muitos outros tentam estabelecer uma relação entre a esfera e os balões chineses que têm sido vistos a voar.