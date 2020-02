O misterioso sinal do Espaço que se repete a cada 16 dias

Não são fora do comum sinais rádio misteriosos que chegam à Terra do Espaço. São conhecidos como FRB (Rajada Rápida de Rádio) emitidos uma vez e que não se repetem.





O que fez disparar o alarme da curiosidade neste caso, agora conhecido, é que os cientistas aperceberam-se da existência de um padrão numa série de sinais que chegam de uma única fonte a meio milhão de anos luz da Terra.





Os investigadores detetaram um padrão no sinal captado que acontece a cada 16.35 dias. Durante quatro dias, o sinal emite uma rajada ou duas a cada hora. Depois, escreve a CNN, volta ao silêncio durante mais 12 dias.





Este sinal que se repete foi identificado como tendo origem numa galáxia espiral massiva. Os cientistas acreditam que ao detetarem a origem do sinal podem determinar a causa.

As possíveis explicações para este caso, nesta altura, é que o sinal esteja a partir do movimento orbital de uma estrela, ou de um estrela de neutrões.





As estrelas de neutrões são as mais pequenas do Universo. Têm um diâmetro idêntico ao de uma cidade como Chicago ou Atlanta mas são extraordinariamente densas. Apresentam também uma massa maior do que a do Sol.



O fascínio de escutar o Espaço vai muito além da procura de vida extraterrestre, que tantos fascina. Na verdade, cientistas estudam estes sinais e procuram entender a sua origem para mapearem como é que a matéria é distribuída no Universo.





Sobre vida extraterrestre, não há sinal. Pelo menos que se saiba.