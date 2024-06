Foto: RTP

Os grupos parlamentares ao centro conseguem manter uma maioria do centro democrático, mas o desenho final do parlamento mostra também uma subida dos grupos de direita radical e extrema-direita. Ursula von der Leyen está confiante no apoio dos socialistas e dos liberais para conseguir ser reeleita presidente da Comissão. Os liberais e os verdes registaram as quedas mais acentuadas nestas eleições europeias.