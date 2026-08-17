"O povo não vai desistir". Ceuta ameaça recorrer à justiça se Madrid não resolver a crise em 30 dias

"Inação quase absoluta"

Jesús Vivas, que está à frente da cidade autónoma há mais de 25 anos e que sempre manteve uma boa relação com o Governo central, pediu desculpa por quebrar a “lealdade institucional”, antes de lançar várias críticas à administração de Pedro Sánchez, que acusou de “passividade quase absoluta”.

"O povo de Ceuta não tem direitos?"

O presidente de Ceuta apelou a uma mudança de atitude tanto do Governo espanhol como de Marrocos e expressou a sua esperança de que o país vizinho colabore "sinceramente" na repatriação de adultos e menores.





Este fim de semana, temeu-se uma situação semelhante à de 30 de julho. Centenas de migrantes tentaram chegar ao enclave, por terra e por mar, mas foram detidos pelas forças de segurança de Marrocos.



No domingo, centenas de marroquinas que continuam em Ceuta realizaram um protesto a pedir asilo às autoridades espanholas.

Passado esse prazo, o autarca admite recorrer à justiça. "A minha intenção é levar a situação ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao presidente do Tribunal Constitucional, caso estejam dispostos a reunir-se comigo”, disse Juan Jesús Vivas.“O povo de Ceuta não vai desistir. O Governo é uma parte muito importante do Estado, mas não é o Estado inteiro. Estamos firmemente determinados a continuar a pressionar e a apelar a outros órgãos públicos e à sociedade espanhola como um todo, mas também recorreremos a outras instituições do Estado”, prometeu o presidente de Ceuta, em conferência de imprensa esta segunda-feira.Vivas argumentou que o Estado possui meios e capacidades suficientes para repatriar para Marrocos, dentro dos limites da legalidade, os adultos que entraram no país nos dias 30 e 31 de julho, e acredita que isso pode ser feito em 30 dias."Depois, houve uma inação quase absoluta na tomada de medidas para alcançar a normalidade", acrescentou, alegando que Madrid está a procurar “não desagradar” o vizinho Marrocos “para manter o que se considera pseudo-boa relações”.Dois dias depois da entrada massiva de migrantes em Ceuta, o Governo de Madrid anunciava que o enclave tinha regressado à normalidade e que apenas 2.500 dos cerca de 80 mil migrantes que entraram em Ceuta permaneciam na cidade. No entanto, Vivas estima que entre oito mil e dez mil ainda estejam na cidade autónoma, afirmando que nem todos foram identificados.Para além disso, o presidente da região autónoma também recusa ceder locais para alojar migrantes, alegando haver "reclamações" de moradores porque alguns dos locais estão em áreas centrais.No domingo, a ministra espanhola da Saúde, Mónica García, exigiu que o Governo de Ceuta disponibilizasse instalações ao Estado para migrantes, falando numa “crise humanitária absolutamente excecional”."A necessidade mais urgente neste momento, em termos de saúde, é abrigar as pessoas", disse García, sublinhando que a "dignidade, abrigo e saúde pública" devem ser garantidos aos migrantes que estão na cidade autónoma.“Ela não pode vir aqui dar-nos lições de humanidade. Se há um lugar onde as pessoas sentem o sofrimento alheio como se fosse seu, independentemente da origem, esse lugar é Ceuta e os seus habitantes", declarou Vivas.