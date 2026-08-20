O príncipe que foi vendedor de carros

primogénito do príncipe Laurent) não fará parte da linha de sucessão da Bélgica. Ao contrário da meia-irmã, a princesa Louise, e dos meio-irmãos, o príncipe Aymeric e o príncipe Nicolas. O novo príncipe também não vai receber qualquer subsídio real, nem participará em atividades reais públicas.

Clément e a mãe | AFP Embora passe formalmente a ser príncipe, Clément (. Ao contrário da meia-irmã, a princesa Louise, e dos meio-irmãos, o príncipe Aymeric e o príncipe Nicolas.





Sendo bem conhecido dos belgas, Clément afirmou recentemente que não saber se iria começar a usar o apelido do pai, Saxe-Coburgo.



“Talvez queira fazê-lo, mas tenho orgulho no apelido Vandenkerckhove”, afirmou à imprensa belga. “Se eu sacrificasse o apelido Vandenkerckhove seria uma traição a tudo o que a minha mãe fez por mim.”

Só aos 16 anos é que a mãe lhe revelou a identidade do pai.





A relação dos progenitores aconteceu antes de o príncipe Laurent se casar com a princesa Claire em 2003.

Príncipe Laurent e princesa Claire | Reuters



No documentário da televisão flamenga (VTM) emitido em 2025, Clément descreveu como se cruzou inesperadamente com o príncipe Laurent num centro comercial em 2013, sem perceber quem ele era.



Aos 20 anos conseguiu a coragem suficiente para contactar o progenitor. Após vários contactos telefónicos, encontraram-se pessoalmente e, por fim, o príncipe Laurent sugeriu que fizessem um teste de ADN. “Fomos juntos ao hospital e lembro-me de ele ter dito vou primeiro, para que te sintas à vontade”.

O resultado foi uma correspondência de ADN de 99,5 por cento.



Este caso do príncipe Laurent faz lembrar a situação do seu pai, o antigo rei Alberto II, que fez um teste após uma longa batalha judicial sobre a paternidade. No documentário da televisão flamenga () emitido em 2025, Clément descreveu como secom o príncipe Laurent num centro comercialAos 20 anos conseguiu a coragem suficiente para. Após vários contactos telefónicos, encontraram-se pessoalmente e, por fim, o príncipe Laurent sugeriu queO resultado foi uma correspondência de ADN deEste caso do príncipe Laurent faz lembrar a situação do seu pai, o, que fez um teste após uma longa batalha judicial sobre a paternidade.





Alberto admitiu, em 2020, que tinha tido uma filha durante um caso extraconjugal.



Delphine Boël, uma artista conhecida, acabou por vencer uma batalha judicial e conquistou o direito ao título de princesa, chamando-se agora Delphine de Saxe-Coburgo.