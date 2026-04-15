"O problema neste momento é a banalização das violações das normas internacionais"

O problema neste momento é a banalização das violações. Antigamente havia contenção no assumir destas violações. Agora são descaradas". E acrescenta: "temos praticamente um feudalismo e não um sistema internacional baseado em normas".



No mesmo sentido Joana Ricarte, especialista em Relações Internacionais e Médio Oriente, afirma no programa da RTP Antena 1 Consulta Pública que "estamos num sistema mundial em grande mutação e desordem, no qual os direitos adquiridos, as instituições e toda a construção de uma organização mundial estão em erosão".



Esta erosão é também destacada por José Pedro Teixeira Fernandes. O investigador no Instituto Português de Relações Internacionais fala de "uma alteração profunda da ordem internacional". O especialista fala mesmo de "mais desordem e uma erosão contínua do sistema internacional levando a um resultado incerto e altamente preocupante da estabilidade".



Esta mutação do sistema internacional afeta, dizem os especialistas, a Europa. Na opinião de Jorge Rodrigues não existe "uma nova ordem". Para o coordenador do Observatório do Risco Geopolítico para Empresas da Porto Business School "não temos um regulador credível e aceite" e, por isso, "a Europa tem de encontrar o seu espaço neste novo ambiente".



Os desafios da Europa são também destacados no Consulta Pública por Licínia Simão. A especialista em Estudos Europeus refere que "a Europa está numa situação particularmente delicada porque o seu aliado estratégico (os EUA), hoje é um desafiador estratégico". "A Europa tem de encontrar formas de lidar com esta incerteza", conclui.



Para Luís Cunha, especialista em geopolítica da China, aquilo a que chama "erosão acentuada" afeta os Estados Unidos e já vem acontecendo antes de Donald Trump assumir a Administração norte-americana. "Estamos a assistir nos últimos anos a um confronto entre autocracias e democracias. E as democracias estão a reduzir em todo o mundo", acrescenta.



Para Francisco Cordeiro de Araújo, especialista em Direito Internacional, o mundo vive neste momento num caos. "". E acrescenta: "".No mesmo sentido Joana Ricarte, especialista em Relações Internacionais e Médio Oriente, afirma no programa da RTP Antena 1que "".Esta erosão é também destacada por José Pedro Teixeira Fernandes. O investigador no Instituto Português de Relações Internacionais fala de "". O especialista fala mesmo de "".Esta mutação do sistema internacional afeta, dizem os especialistas, a Europa. Na opinião de Jorge Rodrigues não existe "". Para o coordenador do Observatório do Risco Geopolítico para Empresas da Porto Business School "" e, por isso, "".Os desafios da Europa são também destacados nopor Licínia Simão. A especialista em Estudos Europeus refere que "". "", conclui.Para Luís Cunha, especialista em geopolítica da China, aquilo a que chama "" afeta os Estados Unidos e já vem acontecendo antes de Donald Trump assumir a Administração norte-americana. "", acrescenta. O programa Consulta Pública foi moderado pelo jornalista António Jorge.

