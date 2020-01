O que aconteceu ao avião ucraniano? Aparelho estava em chamas antes de cair

São informações avançadas pela autoridade de aviação civil do Irão que constam de um relatório preliminar sobre o acidente. 176 pessoas morreram (83 iranianos, 63 canadianos, 11 iranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos) depois de o avião ter caído pouco depois de ter levantado voo do aeroporto da capital iraniana.

O acidente aconteceu horas depois do lançamento de mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani. airport.





O Boeing 737 das linhas aéreas ucranianas tinha levantado voo do aeroporto de Teerão tendo como destino a capital ucraniana, Kiev. Acabou por se despenhar pouco depois de levantar voo, entre as cidades de Parand and Shahriar.