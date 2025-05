O que esperar do pontificado de Leão XIV?

O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito Papa, prometendo uma continuação do legado de Francisco, com mensagens de esperança e unidade num contexto internacional conturbado. Depois de anunciado como novo Sumo Pontífice da Igreja Católica, apresentou-se como Leão XIV em homenagem ao autor do documento fundador da Doutrina Social da Igreja - o que já dá sinais do que se pode esperar do seu pontificado - tendo como prioridade a paz.