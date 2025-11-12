O que pensa a Geração Z sobre o trabalho, a educação e o futuro na Grécia

Dependência financeira e falta de autonomia

De uma forma geral, a investigação capta uma nova condição social e laboral: uma geração instruída, sensível e madura em termos de valores, mas que vive num regime de baixas expetativas e de incerteza estrutural. A perspetiva de uma nova fuga de cérebros surge como uma possibilidade. Sem melhorar os salários, reforçar a estabilidade, reconstruir a proteção coletiva e investir na saúde mental e na aprendizagem, nenhuma política de recuperação de cérebros pode ter êxito. A Geração Z não está apenas a reclamar um emprego: está à procura de um futuro com significado e justo.





ERTNews/Publicado a 12 Novembro de 2025 10:42 GMT





Edição e Tradução Joana Bénard da Costa

O Instituto do Trabalho, em colaboração com a ALCO, apresentou nesta quarta-feira os resultados do inquérito nacional "Juventude e Trabalho 2025", que analisa a atitude da Geração Z (jovens até aos 29 anos) em relação ao trabalho, à educação e ao futuro., com uma amostra nacional de 1500 jovens trabalhadores, eEis os principais resultados.. Este fenómeno está ligado aos baixos salários, à habitação cara e a um Estado-providência que precisa de ser reforçado.: a constituição de um agregado familiar ou de uma identidade profissional. Esta geração é uma geração ativa mas incapaz de viver de forma autónoma, na fronteira entre o emprego e a procura de autonomia.A discrepância entre a educação e o mercado de trabalho é indicativa de uma descontinuidade institucional, bem como da imaturidade do sistema produtivo e das empresas em termos de utilização do potencial humano da nova geração.O mercado de trabalho grego caracteriza-se por um baixo nível de densidade organizacional e tecnológica, o que limita a sua capacidade de aproveitar o conhecimento, as competências digitais e a criatividade dos jovens licenciados.A separação entre emprego e conhecimento resultou num duplo desafio de subemprego e frustração.A Geração Z está a entrar num mundo de trabalho em que os cuidados e a resiliência mental são colocados claramente aos seus ombros.A qualidade do trabalho é, pois, um fator crucial para a saúde mental.A Geração Z está a introduzir um novo paradigma de valor do trabalho. Promove a autenticidade, a criatividade e o equilíbrio emocional.. A tolerância do trabalho informal, apesar destes valores, reflete a profundidade da insegurança e a pressão para sobreviver.Os resultados revelam uma geração que, além de ter falta de confiança nas insituições, está pronta para agir. Embora a Geração Z pareça desconfiada em relação às instituições de proteção e à representação sindical, não rejeita o valor da organização coletiva. Estão dispostos a participar em ações colectivas, desde que considerem que as reivindicações são pertinentes e justas.. A baixa satisfação com as perspetivas de carreira e uma forte inclinação para a emigração refletem um "fosso emocional e profissional" entre os jovens e o mercado de trabalho grego. Ao mesmo tempo, a familiaridade com a inteligência artificial é destacada, indicando uma geração que compreende a mudança mas receia não beneficiar dela. Por último,