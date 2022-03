O que significaria a definição de zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia?

Foto: Ints Kalnins - Reuters

A NATO já afastou a definição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. A medida significaria o envolvimento dos aliados no confronto e poderia originar uma escalada do conflito. As zonas de exclusão aérea têm de ser impostas pelo poder militar. Aos olhos da Rússia isso seria um ato direto de guerra.