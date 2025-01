O "vórtice ártico" e o maior nevão da década nos EUA

Esta manhã de segunda-feira os Estados do Ohio, Virgínia Ocidental, Pensilvânia e Maryland estão sob as piores condições.







Os meteorologistas explicam que o clima extremo é causado por um vórtice polar – uma área de ar frio que circula ao redor do Ártico – que está a atingir a região central dos EUA. Milhares de voos foram adiados ou cancelados, muitas estradas estão cortadas e há escolas fechadas.





Em Washington DC está em vigor até terça-feira um

A capital norte-americana poderá ficar coberta por um manto de neve de 12 centímetros ou mais.

O vórtice polar atinge Washington DC no mesmo dia em que o Congresso dos EUA vai certificar formalmente a eleição de Donald Trump como presidente norte-americano.



De acordo com o líder do Congresso, a tempestade não vai impedir os congressistas de cumprirem as suas funções. No entanto, as autoridades anunciaram que as instalações federais em Washington vão estar encerradas.







Crédito: Reuters Crédito: Reuters





No Missouri, Kansas City foi atingida por algumas das piores condições até agora. Em declarações à BBC, um habitante descreveu, no domingo à noite, a atual tempestade como “uma das mais históricas” que a cidade já viu.



O estado de emergência foi declarado em sete Estados – Kansas, uma das áreas mais atingidas, Missouri, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Arkansas e partes de Nova Jérsia.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) dos Estados Unidos alertou para o risco de gelo negro (camada fina de gelo sobre as estradas), neve e ventos fortes desde o oeste do Kansas até aos estados costeiros de Maryland, Delaware e Virgínia, cobrindo uma faixa de território com 2.400 quilómetros de extensão.





Em algumas localidades de Nova Iorque e da Pensilvânia, no leste do país, a neve que poderá atingir 61 centímetros.