Obesidade. Países de menores rendimentos serão os mais afetados em 2030

, é o que prevê o World Obesity Atlas, citado por The Guardian . Um fenómeno prejudicial à saúde que terá cada vez mais projeção em países de rendimentos médios e baixos.Johanna Ralston, diretora da Federação Mundial de Obesidade, avisou que os líderes políticos têm de reconhecer o problema e a gravidade que terá no futuro e, assim, agir sobre o mesmo.. Todos têm direito a prevenir esta doença, a tratá-la e a ter acesso a maneiras de controlo que lhe sejam acessíveis. Agora é a altura para ação centrada em pessoas para virar a maré na obesidade”, declarou Ralston.No entanto, espera-se que os números tripliquem em África, com as mulheres a serem mais afetadas que os homens. Estima-se que, números muito superiores aos oito milhões em 2010.Na África do Sul, estima-se que metade das mulheres será obesa em 2030 e na Argélia um terço dos homens também será obeso.Adelheid Onyango, do gabinete regional para África da OMS, disse que apesar de o maior problema no continente ser a malnutrição ninguém pode fechar os olhos à obesidade.“As nossas taxas de obesidade têm sido baixas e o crescimento no futuro será dramático. Estamos a ver uma mudança nas dietas de comida pouco saudável. Medidas e sistemas reguladores de comida açucarada, com alto teor de gordura e processada são fracos por todo o continente”.O Atlas da Obesidade faz rankings de países preparados para atacar o problema da obesidade., deixando populações vulneráveis aos perigos da obesidade.Mais 150 especialistas escreveram a vários ministros da saúde a pedir maior ação internacional contra a obesidade.