Óbito de José Eduardo dos Santos com impacto político em Angola

A urna do antigo chefe de Estado foi recebida por representantes de vários organismos do Estado angolano.



O ministro angolano da Administração do Território, Márcio Lopes, avançou que nos próximos dias serão tratados os trâmites administrativos antes de ser realizado o funeral, que deverá ser depois das eleições.



A enviada da RTP a Angola, Cândida Pinto, está a acompanhar todos os desenvolvimentos e explica que impacto político pode ter este momento, visto como um trunfo para o MPLA e para João Lourenço, que tenta agora renovar o mandato como presidente da República.