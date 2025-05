Óbito Mujica. Governo brasileiro lamenta morte de "grande amigo" e humanista

"O legado de `Pepe` Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações", escreveu, em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A diplomacia brasileira enalteceu o facto do o ex-Presidente uruguaio, com fortes ligações ao chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, ter sido um entusiasta do Mercosul, da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e "um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina".

"E, sobretudo, um dos mais importantes humanistas da nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas", frisou o Governo brasileiro.

Durante uma visita a Montevidéu em dezembro do ano passado, Lula da Silva visitou Mujica e condecorou-o com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção que o Brasil concede a cidadãos estrangeiros.

Na ocasião, o Presidente da República referiu-se ao ex-Presidente Mujica como "a pessoa mais extraordinária" entre os presidentes com quem conviveu.

José `Pepe` Mujica sempre apoiou Lula, mesmo quando este esteve preso por processos de corrupção que foram posteriormente anulados.

O ex-Presidente uruguaio José `Pepe` Mujica, símbolo da esquerda latino-americana, morreu hoje aos 89 anos, informou o atual chefe de Estado, Yamandu Orsi.

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso camarada `Pepe` Mujica. Presidente, ativista, líder e guia. Vamos sentir muito a sua falta, meu velho", escreveu Orsi na rede X.

Apelidado como "o presidente mais pobre do mundo", Mujica revelou no início deste ano que um cancro no esófago, diagnosticado em maio de 2024, se tinha espalhado e que o seu corpo envelhecido já não tolerava o tratamento.