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"Objeto suspeito" junto a embaixada da Ucrânia nos EUA não representa ameaça
Um objeto suspeito foi encontrado, esta sexta-feira, à entrada da secção consular da embaixada da Ucrânia em Washington. O edifício foi evacuado de imediato e as forças de segurança norte-americanas procederam às operações de verificação e desativação de bombas.
O “objeto suspeito” não foi considerado uma ameaça pelas autoridades, depois da fiscalização.
Em comunicado, a embaixada ucraniana em Washington comunicou que está a retomar o normal funcionamento, após alerta. A área circundante também já foi reaberta.