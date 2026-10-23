"Objeto suspeito" junto a embaixada da Ucrânia nos EUA não representa ameaça

"Objeto suspeito" junto a embaixada da Ucrânia nos EUA não representa ameaça

Um objeto suspeito foi encontrado, esta sexta-feira, à entrada da secção consular da embaixada da Ucrânia em Washington. O edifício foi evacuado de imediato e as forças de segurança norte-americanas procederam às operações de verificação e desativação de bombas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Gleb Garanich - Reuters

VER MAIS
O “objeto suspeito” não foi considerado uma ameaça pelas autoridades, depois da fiscalização. 

Em comunicado, a embaixada ucraniana em Washington comunicou que está a retomar o normal funcionamento, após alerta. A área circundante também já foi reaberta.
PUB
PUB