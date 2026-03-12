"Objeto voador não identificado" volta a suspender voos no aeroporto de Berlim

Um porta-voz do Aeroporto de Berlim Brandenburg (BER) disse que à emissora regional RBB que, por volta das 21:00 (20:00 em Lisboa), um segurança no perímetro exterior relatou a possível presença de um objeto não identificado.

Os voos foram temporariamente suspensos para determinar se existia algum potencial risco de segurança, confirmou a Polícia Federal alemã. Sem encontrar nada de suspeito, o tráfego aéreo foi retomado depois de cerca de meia hora.

Por volta das 18:30, o aeroporto já tinha suspendido brevemente o tráfego aéreo, durante 45 minutos, após "ter sido avistado um objeto voador não identificado" perto de um hangar de helicópteros utilizado pelas Forças Armadas alemãs.

O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Friedrich Merz, acusou a Rússia de estar por trás de inúmeros avistamentos recentes de `drones` sobre locais sensíveis na Alemanha e noutros países da Europa, incluindo aeroportos, bases militares e centrais elétricas.

Em outubro, a deteção de `drones` sobre Munique (sul da Alemanha) levou ao encerramento do aeroporto por duas vezes, deixando milhares de passageiros em terra após os seus voos terem sido cancelados ou desviados.

A Bélgica, os países escandinavos e os do Báltico também foram afetados por incidentes semelhantes.