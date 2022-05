Oblast de Kiev. "Extensa investigação" da Amnistia atribui crimes de guerra à Rússia

relatório da Amnistia Internacional – intitulado- assenta em dezenas de entrevistas levadas a cabo no terreno e numa “revisão extensa de provas materiais”.

A delegação da Amnistia Internacional enviada à Ucrânia foi encabeçada pela secretária-geral da organização. Foram ouvidos sobreviventes, familiares de vítimas e autoridades ucranianas.



, enfatiza Agnès Callamard noda Amnistia., acrescenta a responsável.

“É vital que todos os responsáveis, incluindo no topo da cadeia de comando, sejam levados à justiça”, acentua.

De Bucha a Dmytrivka

Em Borodyanka, escreve a Amnistia Internacional, foram documentadas as mortes de pelo menos 40 civis “em ataques desproporcionais e indiscriminados, que devastaram um bairro inteiro e deixaram milhares de pessoas sem casa”.

“Em Bucha e outras cidades e vilas localizadas a noroeste de Kiev, a Amnistia Internacional documentou 22 casos de assassínios ilegais pelas forças russas, a maior parte aparentes execuções extrajudiciais”.



Uma das testemunhas de Bucha citadas no relatório é Oleksii Sychevky, que perdeu a mulher e o pai quando a coluna de veículos civis em que seguiam, acusa, foi alvejada por forças russas., conta Sychevky.“Os disparos atingiram o primeiro veículo da coluna e pararam. Estávamos no segundo veículo e tivemos de parar. Fomos então atingidos. Pelo menos seis ou sete disparos atingiram-nos.”, descreve.Ao todo, a investigação da Amnistia em solo ucraniano prolongou-se por 12 dias. Os membros da organização enviados à Ucrânia recolheram os. Visitaram também “locais de numerosas matanças”.Foram ouvidas “45 pessoas que testemunharam ou tinham conhecimento em primeira mão de mortes ilegais de familiares e vizinhos por soldados russos e outros 39 que testemunharam ou tinham conhecimento em primeira mão de ataques aéreos que atingiram oito edifícios residenciais”.A Amnistia Internacional elenca no seu portal toda a “documentação de violações de Direitos Humanos e do direito internacional humanitário cometidas durante a guerra na Ucrânia” “Todos os responsáveis por crimes de guerra deveriam ser criminalmente responsabilizados pelas suas ações. Ao abrigo da doutrina da responsabilidade de comando, superiores hierárquicos – incluindo comandantes e líderes civis, tais como ministros e chefes de Estado – que tenham sabido ou tido razão para saber de crimes cometidos pelas suas forças, mas que não tentaram travá-los ou punir os responsáveis, deveriam também ser criminalmente responsabilizados”, vinca a organização.