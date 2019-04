"Obrigado" Imperador Akihito "e que o futuro seja em paz"

Com 85 anos, Akihito, tornou-se num símbolo da paz e reconciliação depois da morte do pai, Hirohito, que estava no trono durante a Segunda Guerra Mundial, em que o japão teve uma participação ativa, mas que aspirava pela paz no território.





Momento em que Akihito é formalmente investido como imperador durante uma cerimônia no Palácio Imperial em Tóquio, Japão, em 10 de novembro de 1952. Créditos fotográficos: Kyodo - Japan/Reuters



Esta não é a primeira vez que um imperador abdica. Mas a última vez aconteceu há 220 anos. O trono vai ser agora ocupado pelo filho Naruhito Foi com um “Obrigado, e que o futuro seja de paz” que Akihito se despediu dos 30 anos como imperador, mas antes esteve em vários santuários reais onde anunciou a sua renúncia aos antepassados, e deuses da sua intenção.