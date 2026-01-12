Observação de onda de choque em redor de estrela morta intriga astrónomos
Astrónomos captaram imagens de uma onda de choque em torno de uma estrela morta, uma descoberta que os deixou intrigados, segundo o Observatório Europeu do Sul (OES), que opera o telescópio que fez as observações.
O OES, organização astronómica da qual Portugal faz parte, realça em comunicado hoje divulgado que a pequena estrela morta `RXJ0528+2838` não deveria ter esta onda de choque, que em condições normais é fruto de gás e poeira estelar que colidem com o meio circundante.
"A descoberta, tão enigmática quanto impressionante, desafia a compreensão de como as estrelas já mortas interagem com o meio que as rodeia", assinala o OES.
As observações foram feitas com o telescópio VLT, no Chile, e os resultados descritos num artigo publicado na revista da especialidade Nature Astronomy.
A estrela em causa situa-se a 730 anos-luz da Terra e é uma anã branca (núcleo denso e quente que resta de uma estrela de pequena massa na fase final da sua vida).
A forma e o tamanho da onda de choque observada sugerem que a anã branca, que tem na sua órbita uma estrela semelhante ao Sol, "está a expelir um poderoso jato há, pelo menos, um milhar de anos".
Os astrónomos não sabem exatamente como é que uma estrela morta, sem disco, é capaz de alimentar um jato (material que é ejetado para o espaço) tão duradouro, mas suspeitam que em parte tal se deve ao forte campo magnético da `RXJ0528+2838`.
Mais estudos serão necessários para aferir com rigor a explicação para esta onda de choque.