Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência divulga relatório anual

O Relatório Europeu Sobre Drogas 2023: Tendências e Evoluções, que se baseia em informações fornecidas pelos pontos focais de 29 países – 27 da União Europeia (UE), Turquia e Noruega -, apresenta a mais recente panorâmica sobre a situação da droga na Europa, explorando as tendências a longo prazo e as ameaças emergentes.A análise dos técnicos do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, sediado em Lisboa, abrange o consumo e a oferta de substâncias ilícitas, bem como os danos relacionados com a droga e as respostas dos países.