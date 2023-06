OceanGate confirma a morte dos cinco passageiros do submersível Titan

(em atualização)





“Agora acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, perderam a vida”, anunciou a OceanGate em comunicado.







A confirmação foi dada depois da descoberta de partes do submergível perto dos destroços do Titanic. Um dos destroços descobertos na tarde desta quinta-feira era um painel da parte traseira do submersível.







O contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, confirmou em conferência de imprensa que um veículo operado remotamente da Horizon Arctic descobriu parte da cauda do submersível a aproximadamente 500 metros da proa do Titanic no fundo do mar.





“Os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação”, disse John Mauger, que acrescentou que os familiares das vítimas foram notificados "de imediato".







Paul Hankins, membro da Guarda Costeira dos EUA, detalhou que foram encontrados "cinco grandes pedaços que nos levam a crer que eram do Titan".







Hankins confirmou também que o submersível foi destruído por uma implosão e não colidiu com o Titanic.