OE2026. CFP teme sobrestimação da projeção económica do Governo e pede prudência

"O Conselho das Finanças Públicas endossa as previsões macroeconómicas apresentadas, com a reserva de uma possível sobrestimação do comportamento real da economia para 2026", apontou, em comunicado.

O organismo sublinhou que as componentes internas e externas da economia estão sujeitas a diversos riscos desfavoráveis.

Assim, vincou a necessidade de garantir "maior prudência" nas projeções orçamentais subjacentes ao OE2026.