OE2026. CFP teme sobrestimação da projeção económica do Governo e pede prudência
O Conselho de Finanças Públicas (CFP) endossou hoje as previsões macroeconómicas, apresentadas na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), mas com reserva de uma possível sobrestimação do comportamento da economia, pedindo assim prudência.
"O Conselho das Finanças Públicas endossa as previsões macroeconómicas apresentadas, com a reserva de uma possível sobrestimação do comportamento real da economia para 2026", apontou, em comunicado.
O organismo sublinhou que as componentes internas e externas da economia estão sujeitas a diversos riscos desfavoráveis.
Assim, vincou a necessidade de garantir "maior prudência" nas projeções orçamentais subjacentes ao OE2026.