Ofensiva israelita no Líbano. Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência segunda-feira

Nos últimos dias, as forças armadas lançaram uma invasão para além dessa mesma linha divisória, o que gerou novas críticas internacionais e aumentou a pressão diplomática sobre o já que vários países e organizações internacionais alertam para o risco de uma maior desestabilização na região.









C/Lusa

A reunião, pedida pela França, vai acontecer imediatamente após outro encontro de emergência solicitado pela Roménia, em consequência da queda de um drone num edifício em Galati, agendada para as 15h00 locais (20h00 em Lisboa).Os confrontos entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah continuam quase diariamente, apesar da trégua teoricamente em vigor desde 17 de abril.As hostilidades intensificaram-se no início de março, num contexto de crescentes tensões regionais ligadas ao conflito entre EUA/Israel e o Irão.Em meados de abril, Israel estabeleceu uma “linha amarela” (semelhante à que utiliza em Gaza) a cerca de 10 quilómetros da fronteira entre os dois países, sendo a área entre as duas linhas ocupada por tropas israelitas com vista a estabelecer a segurança do país.