Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





9h17 - Rússia acolheu quase 175 mil refugiados, 156 mil das regiões separatistas



As autoridades russas disseram hoje que acolheram quase 175 mil refugiados da Ucrânia desde o início da invasão, na esmagadora maioria provenientes das repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk.



Cerca de 156 mil pessoas chegaram à Rússia provenientes das duas repúblicas e outras 18 mil do resto do país.



Entre os refugiados encontram-se mais de 45 mil crianças, de acordo com Moscovo, avançou a agência de notícias russa TASS.







8h56 - Embaixadora ucraniana alerta para crise humanitária



A embaixadora da Ucrânia em Lisboa alerta que se vive uma uma crise humanitária nas cidades já ocupadas pelas tropas russas.

A embaixadora da Ucrânia em Lisboa alerta que se vive uma uma crise humanitária nas cidades já ocupadas pelas tropas russas.Ainda assim, Inna Onivets está confiante de que a Ucrânia vai vencer a luta contra a Rússia.









8h34- Doze milhões de ucranianos estão "confinados" no país



O Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações diz que há 12 milhões de ucranianos "confinados" no país.

O Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações diz que há 12 milhões de ucranianos "confinados" no país.António Vitorino sublinha que o apoio a estas pessoas, que já estão com dificuldades, só é possível através de corredores humanitários.

8h15 - Zelensky garante que está em Kiev



Já esta madrugada, Volodymyr Zelensky publicou um novo vídeo, no qual garante que continua em Kiev.

Já esta madrugada, Volodymyr Zelensky publicou um novo vídeo, no qual garante que continua em Kiev.O Presidente da Ucrânia desmente notícias sobre a fuga da capital ucraniana.

8h03 - Singapura anuncia sanções contra a Rússia



Singapura anunciou hoje sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, tornando-se num dos poucos governos do Sudeste Asiático a fazê-lo.



"A soberania, independência política e integridade territorial de todos os países, grandes e pequenos, devem ser respeitadas", defendeu o Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Singapura impôs controlos sobre exportações ou passagem de mercadoria ligada a equipamento militar ou de dupla utilização, que possam ser considerados "bens estratégicos".



O Governo explicou que as sanções visavam restringir a capacidade da Rússia para travar a guerra e envolver-se na "agressão cibernética".







Ponto da situação







Está em vigor o cessar-fogo, na Ucrânia, nas cidades de Mariupol e Volnovakha. A Rússia anunciou a suspensão dos combates para permitir um corredor humanitário para que possam ser retirados civis.





"Hoje, 5 de março, é anunciado um cessar-fogo a partir das 10h00 hora de Moscovo (7h00 em Lisboa) e a abertura de corredores humanitários para a saída de civis de Mariupol e Volnovakha ", no leste da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo.

O Presidente da Câmara de Mariupol revela que estão a acabar os alimentos e que não há água, aquecimento ou eletricidade.Marioupol, cidade com cerca de 450 mil habitantes junto ao mar de Azov, está "sob bloqueio" e é, há cinco dias, alvo de "ataques impiedosos", escreveu Vadim Boitchenko na plataforma Telegram."A nossa prioridade é conseguir um cessar-fogo para que possamos restabelecer as infraestruturas vitais e criar um corredor humanitário para fazer chegar alimentos e medicamentos à cidade", acrescentou.O controlo de Mariupol é estratégico para a Rússia, uma vez que permitiria garantir uma continuidade territorial entre as forças vindas da Crimeia e as que chegam dos territórios separatistas pró-russos da região de Donbass.Ao décimo dia de ofensiva continua a escalada de violência. Foram ouvidas várias explosões em Kharkiv.