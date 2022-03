Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h00 - O essencial da informação a esta hora



Depois do otimismo a terça-feira, a possibilidade de um acordo entre Moscovo e Kiev parece agora mais distante. Na sequência das negociações que decorreram na terça-feira, em Istambul, e das propostas “substanciais” da equipa ucraniana, a Rússia anunciou que iria recuar nas cidades de Kiev e Chernihiv, prometendo reduzir “drasticamente” a presença nestas cidades para se concentrar apenas na região do Donbass, ainda que nada disto aponte para um cessar-fogo.,

No entanto, menos de 24 horas depois, a hipótese de um recuo no conflito não se verifica no terreno. As autoridades ucranianas adiantam que os combates prosseguem em Kiev e que a cidade de Chernihiv foi bombardeada durante a noite.

De acordo com os militares ucranianos, esta alegada retirada será "provavelmente uma rotação de unidades individuais" com o objetivo de ludibriar a liderança militar ucraniana. O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia considera que as promessas de retirada por parte de Moscovo servem para enganar os ucranianos.

No mesmo sentido, o Ministério da Defesa do Reino Unido adianta que as forças russas sofreram grandes perdas e foram forçadas a regressar à Bielorrússia e à Rússia para se reorganizarem e reabastecerem. Londres prevê que as forças russas compensem a capacidade terrestre mais reduzida com mais ataques de artilharia e com mísseis.

Esta manhã, o assessor presidencial de Zelensky, Oleksiy Arestovych, indicou na televisão ucraniana que a Rússia está a deslocar forças do norte para o leste da Ucrânia de forma a tentar cercar as tropas ucranianas. Refere que Moscovo pretende manter alguns meios na capital de forma a segurar no local parte das forças armadas ucranianas e impedir que estas reforcem a frente oriental.

As perspetivas negativas surgem também no campo diplomático. Após o breve otimismo de terça-feira, o Kremlin veio hoje afirmar que não houve propostas “promissoras” ou “avanços” significativos. O porta-voz Dmitry Peskov saudou o envio de propostas “concretas” e por escrito, mas considera que “ainda há muito trabalho a fazer”.



A nível humanitário, o número de ucranianos que fugiram do país desde o início do conflito ultrapassou hoje a barreira dos quatro milhões, segundo os dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Aquando da invasão, a população ucraniana chegava aos 44 milhões. Assim sendo, praticamente 10 por cento já abandonou o país em 34 dias de guerra.

11h50 - UE promete preparar eventual interrupção no fornecimento de gás russo







A Comissão Europeia garantiu esta quarta-feira que vai trabalhar "em estreita colaboração" com os Estados-membros para preparar uma eventual interrupção no fornecimento de gás por parte da Rússia.







"Estamos preparados. (...) É claro que vamos trabalhar em estreita colaboração com os Estados-membros para que todos estejam preparados para qualquer tipo de situação", disse o chefe de política climática da UE, Frans Timmerman, em declarações aos jornalistas.







11h11 - Kremlin diz que não houve "avanços" ou propostas "promissoras" por parte da Ucrânia





O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta quarta-feira que a Rússia não registou nenhum avanço ou proposta promissora por parte da Ucrânia e que há ainda um longo trabalho pela frente nas negociações.





"Neste momento não podemos reportar nada de muito promissor ou quaisquer avanços. Há muito trabalho a ser feito", adiantou Dmitry Peskov.







Ainda assim, o porta-voz saudou o esforço de Kiev e considerou "positivo" o facto de Kiev ter "finalmente começado a formular as suas propostas de forma concreta e a colocá-las por escrito".





Peskov diz que o Kremlin está "cuidadosamente a evitar fazer declarações públicas" sobre o conteúdo da proposta, salientando que as negociações devem decorrer de forma discreta.





A posição do Kremlin contrasta com o que foi dito pelos representantes da delegação russa que viajaram esta semana para Istambul, na Turquia.







No final das negociações, Vladimir Medinski, chefe da delegação russa nas negociações, adiantou que as conversas foram "substanciais" e que as propostas "claras" apresentadas pela Ucrânia seriam "estudadas muito em breve" e enviadas a Vladimir Putin.







10h40 - ONU nomeia especialistas para investigar possíveis crimes de guerra na Ucrânia







As Nações Unidas nomearam esta quarta-feira três especialistas em Direitos Humanos para conduzirem uma investigação sobre possíveis crimes de guerra e outras violações cometidas desde o início do conflito na Ucrânia.







O painel independente, liderado por Erik Mose, da Noruega, foi designado para "investigar todas as alegadas violações e abusos dos direitos humanos e violações do direito internacional humanitário e crimes relacionados no contexto da agressão contra a Ucrânia pela Federação Russa", revela a ONU em comunicado.







Erik Mose foi presidente do Tribunal Penal Internacional para o Ruanda entre 2003 e 2007.







A 4 de março, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou o estabelecimento de uma comissão de inquérito, que irá investigar os alegados crimes de guerra durante um ano. A proposta inicial foi apresentada pela Ucrânia e aliados, incluindo a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos.







10h32 - Grécia convoca reunião de emergência sobre pagamento de gás russo em rublos





A Grécia convocou uma reunião de emergência com o regulador de energia, operadora de transmissão de gás e os maiores fornecedores de gás para discutir o pagamento de gás russo em rublos, tal como foi exigido por Moscovo.







O objetivo desta reunião, convocada pelo Ministério grego da Energia, tem em vista avaliar os cenários disponíveis sobre o fornecimento de gás à Grécia caso a Rússia interrompa os fluxos de gás para o país.







10h18 - Plano de emergência na Alemanha, fase 1





A ameaça de interrupção no fornecimento de gás vindo da Rússia tornou-se mais real após o presidente russo, Vladimir Putin, ter alertado na semana passada que iria passar a aceitar a compra de gás apenas em rublos quando os compradores são "países hostis".





Alemanha ativa plano de emergência para garantir fornecimento de gás https://t.co/qWn09jDGrY — RTPNotícias (@RTPNoticias) March 30, 2022 Esta quarta-feira, Berlim lançou um "aviso antecipado" de uma possível emergência de fornecimento de gás, o primeiro nível do plano alemão de emergência.





10h04 - Maternidade de Mariupol evacuada "à força" para a Rússia





As autoridades da cidade portuária denunciam esta quarta-feira a evacuação forçada de uma maternidade para a Rússia.







"Mais de 70 pessoas, entre mulheres e pessoal médico, foram levados à força pelos ocupantes", adiantou a câmara de Mariupol através do Telegram.







Segundo o município, mais de 20 mil moradores de Mariupol foram deslocados da cidade para a Rússia "contra a sua vontade".







A autarquia da cidade sitiada diz que os russos confiscaram os documentos destes habitantes e os levaram para "cidades russas distantes".







De recordar que uma outra maternidade de Mariupol foi alvo de um bombardeamento a 9 de março. Nesse ataque morreram pelo menos três pessoas, incluindo uma criança.







Segundo a agência France Presse, há ainda cerca de 160 mil civis que continuam retidos em Mariupol, cidade que há várias semanas é alvo de bombardeamentos e onde a catástrofe humanitária se adensa, onde não há acesso a energia, água ou alimentação.







9h57 - Reorganizar e reabastecer











Ao fim de 34 dias, a máquina de guerra da Rússia terá sido obrigada a fazer recuar tropas para o país de origem e para a Bielorrússia para permitir a reorganização e reabastecimento. A informação é avançada pelos serviços de informações militares em Londres.





9h45 - Mais de quatro milhões de pessoas fugiram da Ucrânia





O número de ucranianos que fugiram do país desde o início do conflito já ultrapassa a barreira dos 4 milhões, revela hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.





Segundo o ACNUR, o número é agora de 4.019.287 pessoas que fugiram para o exterior.







À altura da invasão, a população ucraniana chegava aos 44 milhões. Assim sendo, praticamente 10 por cento já abandonou o país em 34 dias de guerra.







9h22 - Rússia está a deslocar tropas para cercar forças ucranianas no leste, diz conselheiro de Zelensky





Em declarações à televisão ucraniana, o assessor presidencial Oleksiy Arestovych declarou esta quarta-feira que a Rússia está a deslocar forças do norte para o leste da Ucrânia, de forma a tentar cercar as tropas ucranianas.







O assessor presidencial refere que Moscovo está a manter algumas forças na capital de forma a prender no local parte das forças armadas ucranianas e impedir que reforcem a frente oriental.







9h12 - Polónia planeia deixar de importar petróleo russo até ao final do ano





O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, disse hoje numa conferência de imprensa que o país planeia deixar de importar petróleo russo até ao final de 2022. Já o carvão russo deixará de ser usado já em abril ou "no máximo até maio".







Nesta declaração, Morawiecki apelou ainda à União Europeia que introduza um imposto sobre as importações de hidrocarbonetos russos.







8h45 - Combates e bombardeamentos em Chernihiv e Kiev, zonas onde Moscovo prometeu recuar





Mykola Povoroznyk, vice-prefeito de Kiev, adianta que não houve bombardeamentos na última noite na capital, mas que ao início do dia era possível ouvir as sirenes de alerta e o som de disparos e combates em vários pontos da cidade.







Já na região de Chernihiv, as autoridades locais registaram ataques e bombardeamentos russos em Nizhyn e na própria cidade de Chernihiv.







Em Khmelnitskyi, o governador da região adianta que as forças russas atingiram instalações industriais com três ataques.





8h27 - "Arranjem rublos". Líder do Parlamento russo ameaça países ocidentais





O presidente da câmara baixa do Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, disse esta quarta-feira que os países ocidentais devem "arranjar rublos" para pagar gás natural e outros produtos que a Rússia exporta.







No contexto da guerra na Ucrânia, Moscovo tem exigido que o pagamento do gás natural que é exportado para o Ocidente seja feito na moeda russa.







Face às ameaças e à enorme dependência energética perante a Rússia, o G7 recusou recentemente o pagamento de gás em rublos, alegando que as empresas não podem alterar unilateralmente os contratos.







Cerca de 40 por cento do gás natural que chega à Europa vem da Rússia e o pagamento dos países ocidentais é feito sobretudo em euros.







Ao fim de mais de um mês de guerra, o líder da Duma ameaça: "Se querem gás, arranjem rublos".







Vyacheslav Volodin acrescenta ainda que a lista de produtos exportados a ser paga em rublos deveria mesmo ser alargada. "Fertilizantes, sementes, óleo alimentar, petróleo, carvão, metais, madeira", exemplifica.







Não é certo que as medidas sugeridas sejam adotadas, ainda que o presidente Vladimir Putin tenha sugerido, ao anunciar a decisão sobre o pagamento em rublos para o gás natural, que esse seria apenas o início do processo.







8h18 - Governador de Chernihiv não espera trégua nos ataques russos





Em resposta à promessa de um recuo por parte das tropas russas, o governador de Chernihiv, no norte da Ucrânia, afirmou esta quarta-feira que não vê qualquer trégua tendo em conta as ações no terreno.







"Acreditamos mesmo nisso? Claro que não. A 'redução de atividade' na região de Chernhiv foi demonstrada pelo inimigo com ataques em Nizhyn, incluindo ataques aéreos, e ataques a Chernihiv", adiantou através do Telegram.







8h01 - Ucrânia exige retirada das tropas russas de Chernobyl e assinala perigo situação de perigo





As autoridades da Ucrânia alertam que há "perigo de explosão" na antiga central nuclear de Chernobyl e exigem que a Rússia se retire de imediato daquela área específica.







"Exigimos que o Conselho de Segurança da ONU tome medidas imediatas para desmilitarizar a zona de exclusão de Chernobyl e introduza uma missão especial (...) para eliminar o risco de repetição de uma catástrofe nuclear", afirmou hoje a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.







7h33 - Alemanha lança "aviso antecipado" para possíveis interrupções no fornecimento de gás





A Alemanha lançou esta quarta-feira um "aviso antecipado" de uma possível emergência de fornecimento de gás. De acordo com o ministro alemão da Economia, medida foi projetada para preparar uma possível interrupção dos fluxos de gás natural vindo da Rússia.





De acordo com os planos de emergência, esta é a primeira de três etapas de alerta na Alemanha.







Em comunicado, o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, adianta que a Alemanha está a monitorizar com atenção os fluxos de fornecimento com os operadores de mercado.





"No entanto, devemos aumentar as medidas de precaução para estarmos preparados para uma escalada por parte da Rússia", acrescentou.



Ponto da situação





O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia considera que as promessas de retirada por parte de Moscovo servem para enganar os ucranianos.





Moscovo anunciou na terça-feira, nas negociações em Istambul, o recuo nas cidades de Kiev e Chernihiv, prometendo reduzir "drasticamente" a presença nestas cidades e concentrar-se apenas na região do Donbass.





No entanto, os militares ucranianos acreditam que esta retirada será "provavelmente uma rotação de unidades individuais" com o objetivo de ludibriar a liderança militar ucraniana.





O Ministério da Defesa do Reino Unido adianta que as forças russas sofreram grandes perdas e foram forçadas a regressar à Bielorrússia e à Rússia para se reorganizarem e reabastecerem. Londres prevê que as forças russas compensem a capacidade terrestre mais reduzida com mais ataques de artilharia e com mísseis.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu com cautela às promessas de recuo por parte da Rússia. "Os ucranianos não são ingénuos". Apesar dos sinais "positivos" nas negociações que decorreram na terça-feira, na Turquia, estes "não apagam" o que se passou nas últimas semanas.





Também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que só acredita quando vir "quais são as ações" de Moscovo, enquanto o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, salienta que há diferenças entre o que a Rússia diz e o que faz.