Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h30 - Três mortos e 12 feridos em ataque russo no nordeste da Ucrânia



Um ataque aéreo russo na cidade de Novgorod-Siversky, no nordeste da Ucrânia, provocou pelo menos três mortos e 12 feridos durante a madrugada, anunciaram os serviços de emergência locais esta quinta-feira.



"Há três pessoas mortas e doze feridas após um ataque" em Novgorod-Siversky, disse um porta-voz dos serviços de socorro, citado pela agência francesa AFP.







"Hoje, por volta das 00h10 e 00h23, o inimigo realizou um ataque aéreo, provavelmente com um [caça] Su-30SM", disseram as forças ucranianas em comunicado.



"Os russos atingiram infraestruturas críticas, incluindo escolas. Outros edifícios administrativos e casas também foram danificados", disse o governador da região de Cherniguiv, Vyacheslav Chaouss, ao início da manhã.







Novgorod-Siversky, que tinha 15.000 habitantes antes da guerra, está localizada a cerca de 50 quilómetros da fronteira russa, uma região que tem sido relativamente poupada aos ataques desde a retirada russa da região no final de março.







9h15 - Suécia espera enviar à NATO um pedido de adesão na próxima semana



O governo da Suécia planeia apresentar um pedido formal de adesão à NATO na próxima semana, seguindo os passos da vizinha Finlândia.



O parlamento da Suécia vai debater a situação de segurança na segunda-feira e a primeira-ministra Magdalena Andersson vai então convocar uma reunião especial do gabinete onde a decisão formal de adesão será tomada, avança o jornal sueco Expressen, citando fontes não identificadas.



Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Suécia e a Finlândia procuram reforçar a sua segurança juntando-se à aliança transatlântico, abandonando assim a posição de não-alinhamento e neutralidade militar que assumiram durante várias décadas.



Esta quinta-feira, o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra, Sanna Marin, defenderam que o país deve apresentar o pedido de adesão à NATO "sem demora", pressionando a Suécia a seguir o exemplo.







Na terça-feira, 17 de maio, o presidente finlandês Sauli Niinistö desloca-se à Suécia para uma visita de Estado de dois dias para "discussões bilaterais" com a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson.







9h05 - MNE ucraniano pede que seja reservado ao país um lugar na União Europeia



O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu hoje que seja reservado um lugar para a Ucrânia na União Europeia (UE), mesmo que as negociações da sua adesão demorem muito tempo, durante uma entrevista à televisão pública alemã.



"Ouvimos muitas vezes que a Ucrânia pertence à família europeia e, agora, é importante reservar este lugar" para o país na União Europeia, declarou Dmytro Kuleba ao canal público de televisão ARD, no início de uma visita à Alemanha.



"Não estamos a falar sobre uma adesão rápida da Ucrânia à UE, mas é muito importante para nós que este lugar seja reservado para a Ucrânia", afirmou Kuleba.



Kiev apresentou o seu pedido de adesão à UE em 28 de fevereiro, poucos dias depois do início da invasão russa, mas alguns países membros da UE têm reservas, mesmo sobre a concessão do estatuto de candidato à Ucrânia.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou na segunda-feira, em Berlim, que levaria "décadas" para um país como a Ucrânia ingressar na UE e sugeriu que, enquanto isso, deveria fazer parte de uma "comunidade política europeia", que também poderia incluir o Reino Unido, que abandonou a UE em 2020.



Esta ideia também foi apoiada pelo chanceler alemão, Olaf Scholz.





(agência Lusa)







8h50 - Invasão da Ucrânia alterou a situação de segurança da Finlândia, diz MNE finlandês



Em declaração aos deputados da UE esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia alterou a situação de segurança do país, mas ressalva que não existe, para já, uma ameaça imediata.



Haavisto defendeu que a adesão da Finlândia à NATO fortaleceria a segurança na região do mar Báltico.



"Se a Finlândia decidir candidatar-se, a sua adesão fortalecerá a segurança e a estabilidade da região do mar Báltico e do norte da Europa", disse Haavisto, dirigindo-se aos deputados da UE por videoconferência.







8h07 - Finlândia deve pedir adesão à NATO "sem demoras", defendem o presidente e primeira-ministra do país





Numa declaração conjunta esta quinta-feira, a primeira-ministra Sanna Marin e o presidente Sauli Niinisto, defendem que a Finlândia deve apresentar o pedido de adesão à Aliança Atlântica.





"A Finlândia deve solicitar a adesão à NATO sem demoras", defendem os dois governantes finlandeses.





O país partilha uma fronteira de 1.300 quilómetros com a Rússia e manteve durante várias décadas da Guerra Fria uma posição de não-alinhamento militar como forma de evitar conflitos.







No entanto, os últimos meses de guerra na Ucrânia mudaram radicalmente o posicionamento de Helsínquia. O apoio público finlandês na adesão à NATO atingiu números recorde nos últimos meses.







"Esperamos que as medidas nacionais que ainda são necessárias para se chegar a uma decisão sejam tomadas rapidamente nos próximos dias", dizem a primeira-ministra e o presidente finlandês.







De acordo com os dois governantes, a decisão do país sobre a adesão à organização será anunciada no próximo domingo.







"Ser membro da NATO irá fortalecer a segurança da Finlândia. Como membro da NATO, a Finlândia fortaleceria a aliança como um todo", argumentam a primeira-ministra e o presidente.







7h50 - Tropas ucranianas continuam a expulsar as forças russas de Kharkiv

A Ucrânia propôs-se a libertar prisioneiros de guerra russos em troca da retirada de soldados ucranianos feridos que estão retidos na fábrica de Azovstal, disse a vice-primeira-ministra ucraniana na quarta-feira. Iryna Vereshchuk acrescentou que ainda não havia acordo, mas que as negociações sobre esta proposta estavam em curso.





A Finlândia deverá anunciar esta quinta-feira a sua intenção formal de se juntar à NATO. Os aliados da NATO esperam que a adesão à aliança seja garantida rapidamente, tanto à Finlândia como a Suécia, abrindo portas ao aumento da presença de tropas nos dois países durante o período de ratificação de um ano. As duas nações nórdicas têm uma longa história de neutralidade. Tornarem-se membro da NATO seria uma mudança colossal e o presidente russo já deixou clara a sua oposição. Na quarta-feira, o Reino Unido fechou novos acordos com a Suécia e a Finlândia para reforçar a segurança europeia, prometendo apoiar as forças armadas de ambos os países caso sejam atacados.





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Rússia é a "ameaça mais direta" à ordem internacional, devido à invasão da Ucrânia. Moscovo "é hoje a ameaça mais direta à ordem mundial com a guerra bárbara contra a Ucrânia e o perturbador pacto com a China", disse Von der Leyen, depois de um encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, na presença do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.





Cerca de 561 soldados da Guarda Nacional Ucraniana, à qual pertence em particular o regimento Azov escondido na siderúrgica Azovstal em Mariupol, foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, disse esta quarta-feira o chefe desta instituição, Oleksiï Nadtotchy. Numa conferência de imprensa transmitida online, o responsável acrescentou que 1.697 membros da Guarda Nacional também ficaram feridos.

As tropas ucranianas continuam, aos poucos, a conquistar terreno de Kharkiv. O presidente ucraniano anunciou na terça-feira que as suas tropas tinham recuperado o controlo de quatro aldeias. A última a ser recuperada foi Pytomnyk, anunciaram na quarta-feira os militares ucranianos.A enviada da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto, testemunhou, no entanto, que a situação em Kharkiv permanece volátil e que algumas das aldeias recuperadas voltaram a estar sob domínio russo.