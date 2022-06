Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h40 - Rússia já emita passaportes para ucranianos de Melitopol e Kherson



As autoridades russas nas áreas ocupadas de Melitopol e Kherson começaram a emitir passaportes russos para ucranianos destas cidades, noticia a agência Tass, sem referir o número de documentos solicitados ou entregues.



Recorde-se que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou em maio um decreto que simplica a atribuição de nacionalidade russa a ucranianos das regiões de Zaporizhia e Kherson.



"A emissão ilegal de passaportes é uma violação flagrante da integridade territorial e da soberania da Ucrânia, assim como de normas e princípios do direito internacional humanitário", reagiu Kiev.



12h36 - Montenegro arresta propriedades de 34 russos



As autoridades de Montenegro arrestaram 44 propriedades de 34 cidadãos russos já debaixo de sanções impostas pela União Europeia e outros aliados ocidentais.



"A Administração de Cadastro e Propriedade do Estado tomou decisões que restringem a disposição de 44 propriedades em Montenegro a 34 cidadãos russos aos quais foram impostas sanções", adianta o Ministério montenegrino do Interior, em nota citada pelos media locais.O comunicado lembra que Montenegro, país candidato à adesão à União Europeia, alinhou a política externa e de segurança na íntegra com a UE.





Os cidadãos russos em causa são proprietários ou coproprietários de cerca de 19 mil apartamentos e instalações em Montenegro, a maioria localizada na costa do Adriático.



11h51 - Governador de Lugansk garante que Azot ainda é ucraniana



"As informações sobre o bloqueio da fábrica Azot são uma completa mentira espalhada por popagandistas russos", afirma na plataforma Telegram o governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, depois de fonte separatista pró-russa ter alegado que haveria 300 a 400 combatentes ucranianos bloqueados naquele complexo fabril químico de Severodonetsk.



"As nossas forças estão a aguentar a zona industrial de Severodonetsk e a destruir o exército russo na cidade", alega Gaidai.



O número de civis, incluindo crianças, abrigadas sob a fábrica química Azot aproxima-se dos 800, segundo as agências internacionais.



A completa captura de Severodonetsk daria às tropas russas o controlo sobre a totalidade do território de Lugansk.



11h40 - Encontro "produtivo" entre ministros da Defesa



O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, diz ter mantido este sábado com o homólogo britânico, Ben Wallace, "uma discussão produtiva e franca" sobre o apoio militar de Londres a Kiev.



I was pleased to meet with our great friend @BWallaceMP. We had a productive and frank discussion today. Thank you for the UK’s ironclad support to 🇺🇦. We will never give up!

BTW Ben Wallace was presented with a symbolic NLAW t-shirt from #AviatsiyaHalychyny pic.twitter.com/9QiknKverS — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 11, 2022



Recuperamos aqui a reportagem dos enviados especiais da RTP à Ucrânia, Rita Marrafa de Carvalho e João Oliveira, ontem emitida no Telejornal.



11h24 - Estratégia ocidental para a Ucrânia debaixo de críticas



Em artigo publicado no jornal The Telegraph, o general David Richards, antigo chefe do Estado-Maior britânico, afirma que os ministros e demais responsáveis políticos devem receber treino apropriado e qualificação em capacidades estratégicas. E devem possuir "robustamente a coragem moral para comunicar a verdade ao poder".



Richards considera que falta ao Ocidente uma "sincronização de fins, caminhos e meios": "É uma estratégia de vamos ver como corre, por outras palavras não é de todo uma estratégia. Há ainda uma vaga ideia em Londres, Washington ou noutros lados sobre como nós queremos que a guerra se desenrole, ou que tipo de Rússia queremos moldar, especialmente na questão vital de longo prazo das relações com a China".



11h13 - Rússia promete resposta proporcional a reforço da NATO na Polónia



A Rússia garantiu este sábado que dará uma resposta "proporcional e adequada" ao aumento de forças da Aliança Atlântica na Polónia.



"Não podemos e não vamos assistir passivamente ao aumento das forças da NATO na Polónia. Como sempre, a resposta será proporcional e adequada, visando neutralizar potenciais ameaças à segurança da Rússia", afirmou Oleg Tiápkin, diretor do Departamento Europeu do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à agência russa Interfax.



Ainda segundo Tiápkin, as relações entre a Rússia e a Polónia "nunca foram tão tensas". O responsável acusa mesmo a Polónia de ser "promotora furiosa de cruéis pressões sancionatórias contra a Rússia".



10h54 - "É nos campos de batalha da Ucrânia que estão a ser decididas as futuras regras deste mundo"



Numa intervenção, por videoconferência, para a cimeira de segurança da região da Ásia-Pacífico - Diálogo Shangri-la -, o presidente ucraniano sustentou que o desfecho da invasão russa do seu país terá impacto sobre toda a ordem internacional.



Volodymyr Zelensky acrescentou que as tropas ucranianas estão a procurar defender-se de intensos ataques russos no leste do país, em particular na cidade de Severodonetsk.



Zelensky voltou ainda a apelar a mais apoio do Ocidente em armamento.



O presidente ucraniano falou também do bloqueio às exportações de cereais a partir do sul do país. "O mundo vai enfrentar uma crise alimentar aguda e severa e fome em muitos países da Ásia e de África", advertiu.



10h21 - Ursula von der Leyen em Kiev



A presidente da Comissão Europeia conta encontrar-se, nas próximas horas, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem vai abordar o dossier da candidatura do país à UE.



🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Neste capítulo, adianta Von der Leyen no Twitter, será também discutida a reconstrução da Ucrânia.



9h59 - Pró-russos negoceiam com ucranianos saída de civis da Azot



Os separatistas pró-russos da autoproclamada República Popular de Lugansk, no Donbass, afiançam estar a negociar a saída dos civis bloqueados na fábrica de produtos químicos Azot, em Severodonetsk, com os militares ucranianos que ali se mantêm.



"Estabelecemos contacto com os combatentes, estamos a negociar a saída segura de civis do território da fábrica", afirmou o "embaixador" na Rússia da região separatista, Rodion Miroshnik, na plataforma de mensagens Telegram.



Segundo o pró-russo, estão atualmente bloqueados na fábrica "entre 300 e 400 combatentes ucranianos".



Na sexta-feira, Miroshnik afirmara que "um reduzido grupo de formações ucranianas no território da empresa química Azot" já não podia "deixar as suas instalações".



"Todas as rotas de fuga estão cortadas", enfatizou.



9h53 - Rússia reivindica abate de aviões ucranianos



A Força Aérea russa terá abatido mais três caças ucranianos, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Dois destes aviões - MIG-29 - foram atingidos na região de Mykolaiv. Um Su-25 foi abatido sobre a região de Kharkiv.



9h27 - Obama diz que guerra na Ucrânia está longe de terminar



Barack Obama considera que a Guerra na Ucrânia está longe de terminar. Numa intervenção no Fórum da Democracia, na Dinamarca, o ex-presidente dos Estados Unidos pediu à Comunidade Internacional que continue a apoiar a causa ucraniana, de forma sólida e sustentada.

Recuperamos aqui a reportagem dos enviados especiais da RTP à Ucrânia, Rita Marrafa de Carvalho e João Oliveira, ontem emitida no Telejornal.





9h12 - Sérvia considera que sanções à Rússia "não são eficazes"



8h55 - Alemanha pede à Sérvia para apoiar sanções à Rússia



8h37 - Ofensiva russa intensifica-se no Donbass



A ofensiva russa no Donbass continua a intensificar-se. O conselheiro do presidente da Ucrânia afirmou que entre 100 e 200 ucranianos morrem todos os dias nas linhas de frente.



7h40 - Reino Unido diz que forças russas não avançaram no sul de Severodonetsk

"Estão a acontecer intensos combates de rua e ambos os lados provavelmente estão a sofrer um elevado número de baixas", disse o Ministério no Twitter.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2022



Ponto de situação

"Jamais desistiremos!", escreve Reznikov na rede social Twitter.As forças russas que cercaram Severodonetsk, na Ucrânia, não fizeram avanços no sul da cidade na sexta-feira, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido este sábado.• Ucrânia pede ao Ocidente mais apoio militar ao Ocidente, com “armas mais rápidas” para enfrentar as forças russas, e mais apoio humanitário para ajudar a combater as doenças que estão a afetar a população ucraniana.• Em Severodonetsk, no leste da Ucrânia, foram relatados mais combates e avanços das forças de Moscovo. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia está a tentar identificar os pontos fracos na Defesa de Kiev naquela região do país.• Milhares de pessoas estão a morrer, em Mariupol, com cólera e outras doenças, em consequência dos cadáveres que permanecem na região e não são recolhidos nem devidamente enterrados.• A ONU alertou, na sexta-feira, para o risco de a fome crónica afetar até 19 milhões de pessoas no próximo ano, com a redução nas exportações de cereais da Ucrânia e da Rússia. Contudo, o Comissário Europeu para a Agricultura, Janusz Wojciechowski, assegurou que as exportações da Ucrânia estão a aumentar e a aproximar-se dos dois milhões de toneladas por mês.