Oferta de energias renováveis sobe e de fósseis desce em 2025 na UE

Segundo dados preliminares hoje divulgados pelo serviço de estatísticas da UE, Eurostat, o fornecimento de gás natural cresceu pelo segundo ano consecutivo, após uma quebra acentuada em 2023, tendo aumentado 2,3% face a 2024, fixando-se em cerca de 13,1 milhões de terajoules (TJ).



A oferta de energias renováveis cresceu 1,4% na comparação homóloga, totalizando 11,5 milhões de TJ, isto apesar de uma quebra na energia hídrica em 2025.



A oferta de energia nuclear também aumentou, embora de forma mais modesta (0,2%), para 650.648 Gigawatts-hora.



Em contrapartida, a oferta de carvão continuou a diminuir: o fornecimento de lenhite diminuiu 7,7% para 184.741 milhares de toneladas, enquanto a de hulha caiu 3,2% para 107.072 mil toneladas.



Ambos os valores são os mais baixos registados desde o início da série cronológica em 1990.



No que respeita aos produtos petrolíferos, a oferta totalizou 448.656 mil toneladas, o que representa uma quebra de 2,8% em comparação com 2024.