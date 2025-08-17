Ohio e Carolina do Sul anunciam envio de mais 350 soldados para Washington DC

O governador Mike DeWine, do Ohio, anunciou no sábado, em comunicado, que vai enviar 150 efetivos para o Distrito de Columbia. Numa declaração separada, Henry McMaster, da Carolina do Sul, ofereceu 200 agentes.

Ambos afirmaram concordar com os objetivos de segurança do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Há apenas algumas horas, também o governador Patrick Morrisey, republicano da Virgínia Ocidental, anunciou que enviaria um contingente de 300 a 400 pessoas para a vizinha Washington, a pedido do Governo republicano.

Os guardas chegarão ao distrito juntamente com equipamentos e serviços de treino especializado, informou o gabinete em comunicado.

"A Virgínia Ocidental tem orgulho em apoiar o Presidente Trump no seu esforço para restaurar o orgulho e a beleza da capital do nosso país", disse Morrisey.

Estes quase 800 soldados, provenientes dos três estados republicanos, permitirão duplicar as tropas já destacadas pela Guarda Nacional da capital.

Na segunda-feira, Trump declarou uma "Emergência de Segurança Pública" e assumiu o controlo da Polícia de Washington DC, quando também anunciou a ativação de cerca de 800 soldados da Guarda Nacional no âmbito dos esforços para "restabelecer a ordem pública", com base numa cláusula da Lei da Autonomia Municipal.

Desde então, a cidade, predominantemente democrata, registou um aumento exponencial da presença de funcionários da agência de investigação federal (FBI), do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e da Administração para o Controle de Drogas (DEA), que efetuaram dezenas de detenções por posse de arma e outros crimes, bem como detenções de imigrantes sem documentos, de acordo com a Casa Branca.

O procurador-geral do Distrito de Columbia processou no sábado a administração do Presidente dos Estados Unidos pelo que considera uma "tomada hostil" da polícia da capital pelo Governo federal como parte da campanha republicana contra o crime de rua.