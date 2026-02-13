Em direto
OIT quer erradicar o trabalho infantil

138 milhões de crianças no mundo trabalham. O número já foi o dobro. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) quer eliminar radicalmente o trabalho infantil.

Cristina Borges - Antena 1 /

A OIT diz que o lugar das crianças é na escola para aprenderem e um dia terem um futuro melhor.

O assunto esteve em análise em Marraquexe, Marrocos, durante a sexta Conferência Mundial de Eliminação do Trabalho Infantil, que decorreu entre 11 e 13 de fevereiro. O evento foi organizado pela OIT e por Marrocos, para encontrar novos caminhos que levem ao fim do trabalho infantil, no mundo.
