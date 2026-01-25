Oitenta presos políticos libertados na Venezuela

São pelo menos 80 os presos políticos agora libertados, acaba de noticiar a agência France Press.

Imagem de manifestação em Caracas para pressionar libertação de presos políticos. Foto: Maxwell Briceno - Reuters

(em atualização)

Pelo menos 80 presos políticos foram libertados este domingo, com o processo de libertação a progredir a conta-gotas sob pressão de Washington. A indicação da libertação de mais um grupo foi avançada pela ONG Foro Penal.

"Pelo menos 80 presos políticos, cujos casos estamos a verificar, foram libertados hoje em todo o país. É provável que outras libertações venham ainda a ocorrer", escreve o diretor da Foro Penal, Alfredo Romero, na rede social X.


