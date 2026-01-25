Oitenta presos políticos libertados na Venezuela





Pelo menos 80 presos políticos foram libertados este domingo, com o processo de libertação a progredir a conta-gotas sob pressão de Washington. A indicação da libertação de mais um grupo foi avançada pela ONG Foro Penal.



"Pelo menos 80 presos políticos, cujos casos estamos a verificar, foram libertados hoje em todo o país. É provável que outras libertações venham ainda a ocorrer", escreve o diretor da Foro Penal, Alfredo Romero, na rede social X.







Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026



(em atualização)