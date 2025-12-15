Oito crianças e um adulto morrem por intoxicação alimentar na Costa do Marfim

A notícia foi confirmada pelo Ministério da Saúde que adiantou que as mortes ocorreram a 12 de dezembro.

A designada "urgência sanitária" teve lugar na aldeia de Ande, localizada na subprefeitura de Adzopé, e foi classificada como uma "toxi-infeção alimentar coletiva, afetando adultos e crianças após o consumo de uma "bouillie" (papa)".

Dos 97 casos classificados como "graves" registados na sequência do consumo, o Ministério confirmou nove óbitos, dos quais oito eram crianças e um adulto.

Em relação aos restantes pacientes afetados, uma criança com menos de seis anos foi transferida para um polo pediátrico no bairro de Cocody, em Abidjan.

Três vítimas encontram-se em estado de reanimação, e quatro (três crianças e um adulto) estão hospitalizados no Centro Hospitalar Regional (CHR) de Adzopé.

O Ministério da Saúde deste país africano assegurou que os pacientes hospitalizados se encontram estáveis e estão a ser alvo de "vigilância ativa". Paralelamente, as autoridades iniciaram investigações para identificar a causa exata desta toxi-infeção.

Esta tragédia surge num contexto de incidentes semelhantes que têm ocorrido no país. No final de 2023, cerca de dez crianças morreram em Bouaké devido a uma provável intoxicação alimentar. Em fevereiro do mesmo ano, duas pessoas foram condenadas a cinco anos de prisão no vilarejo de Kpo-Kahankro, perto de Bouaké, após uma contaminação pela bactéria Clostridium, que resultou em 16 mortes, de acordo com o balanço oficial.