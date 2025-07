Oito detidos após deteção de chumbo no sangue de 233 crianças em creche chinesa

A investigação concluiu que os responsáveis pela creche terão autorizado o uso de substâncias impróprias para consumo humano na preparação de alimentos destinados às crianças, informou hoje a televisão estatal CCTV.

Duas pessoas, com os apelidos Zhu e Li, responsáveis pela gestão e financiamento do centro, respetivamente, estão entre os detidos.

Segundo as autoridades, a cozinha do centro utilizou corantes adquiridos através da Internet, que continham chumbo e estavam rotulados com a advertência de que não eram adequados para consumo.

As autoridades informaram que as 251 crianças que frequentavam o centro foram submetidas a análises ao sangue, das quais 233 apresentavam níveis anormais de chumbo e 18 estavam dentro dos parâmetros normais.

A intoxicação levou à hospitalização de 201 crianças, informou a CCTV.

Nos últimos dias, alguns pais de crianças afetadas disseram à imprensa local que os seus filhos tinham sofrido durante meses de sintomas como náuseas, diarreia, dores nas pernas ou cólicas abdominais e que, em muitos casos, pensaram que se tratava de doenças leves até que as análises ao sangue revelaram a presença de chumbo.

A creche privada, inaugurada em 2022, cobrava cerca de 6.000 yuan (711 euros) mensais de matrícula por cada criança.

No início da década passada, surgiram vários casos em todo o país envolvendo milhares de crianças intoxicadas por chumbo por residirem perto de zonas de produção mineira ou indústrias poluentes -- fábricas de baterias ou plantas de reciclagem e fundição, por exemplo --, com estudos a demonstrar que um terço das crianças na província de Yunnan apresentava níveis elevados desse metal pesado no sangue.