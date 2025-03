Oito mortos e 14 feridos em acidente de viação no sul de Moçambique

"Chegados ao hospital o médico declarou oito óbitos, três feridos graves e 11 feridos ligeiros", disse a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo, Delfina Manhiça.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu por volta das 10:00 (08:00 em Lisboa), de domingo, no distrito da Manhiça, a norte de Maputo, envolvendo um furgão de transporte de passageiros e uma motorizada.

A porta-voz aponta o excesso de velocidade do transporte de passageiros como provável causa do sinistro.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros no país.

O país registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados em maio pelo Governo, que apela ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.