Oito polícias mortos em ataque na Colômbia

"Condeno veementemente o ataque (...) que matou oito polícias em San Luis, Huíla. Solidariedade com as suas famílias", escreveu na rede social Twitter.

O incidente teve lugar numa zona rural a mais de duas horas de Neiva, a maior cidade do departamento da Huíla, no sudoeste do país.

Foi um "ataque a uma patrulha policial", disse uma porta-voz da polícia à agência de notícias France-Presse (AFP), dizendo que foram utilizados explosivos e que os agentes foram mortos por "tiros com armas de fogo".

Até agora, as autoridades não deram qualquer informação sobre os atacantes.

Este é o ataque mais grave contra as forças de segurança na Colômbia desde que Gustavo Petro tomou posse no início de agosto.

Dizendo que queria romper com a velha doutrina do "inimigo interno", o primeiro Presidente de esquerda na história do país substituiu todo o comando militar, incluindo a polícia, a 12 de agosto, sublinhando que a sua missão seria doravante "a redução da violência, do crime e um aumento substancial do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades públicas".

Nesta perspetiva, quer também implementar uma política de "paz total", visando encontrar um compromisso com os traficantes de droga do país para pôr fim ao conflito armado que dura há quase 60 anos.