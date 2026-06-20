Oito portugueses. Incêndio em resort na República Dominicana obriga a retirar 1.700 pessoas

O pânico instalou-se quando, de um momento para o outro, o ambiente paradisíaco se transformou num inferno na República Dominicana.



Morreu uma mulher italiana de 46 anos e há ainda registo de nove feridos.



As causas do incêndio que destruiu quase todo o resort ainda não são conhecidas.



Ao que indicam as autoridades, a estrutura do telhado, feita de palha, bem como o vento que se fazia sentir terão sido determinantes para que o fogo alastrasse rapidamente.



A cadeia hoteleira lamenta a morte e garante que vai investigar as causas.



"Lamentamos profundamente o falecimento de um de nossos hóspedes e aguardamos pelos resultados da autópsia para determinar a causa da morte", declarou.



"Todos os hóspedes e funcionários foram retirados em segurança. Neste momento, o hotel, que é de propriedade e administração independentes, está e permanecerá fechado".



Do resort foram retiradas perto de 1.700 pessoas. Oito são portuguesas, duas das quais menores. Estão bem de saúde e a ser acompanhados pelo Governo português.